Тихановская выпустила обращение к России

09.09.2020, 9:08, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое видеообращение, в котором обратилась к гражданам России.

В видеообращение, опубликованном в Telegram-канале «Пул Первой», Тихановская назвала россиян и белорусов братскими народами. Она подчеркнула, что очень важно не испортить отношения между гражданами РФ и Белоруссии.

По ее словам, акции протеста в Белоруссии направлены только против действующей белорусской власти, но не против России.

Текст обращения:

Уважаемые граждане России! Народы Беларуси и России всегда были соседями и близкими друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь.

К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко.

К выборам 2020 года Александр Лукашенко подошел без шансов на переизбрание, без реальной поддержки — в результате многолетнего кризиса экономики, неготовности граждан мириться с отсутствием базовых прав и свобод.

Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает — не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами.

Но даже учитывая это Лукашенко проиграл и полностью сфальсифицировал результаты. Установлены тысячи фактов нарушений. Есть случаи, когда на двух соседних участках результаты прямо противоположные — на одном 90% за Тихановскую, на другом 90% за Лукашенко — что противоречит здравому смыслу. Есть множество свидетельств давления на членов избирательных комиссий, которых принуждали переписывать протоколы.

Легитимность Лукашенко не признана большинством стран, а главное ее не признают и никогда не признают сами белорусы, которые вышли на улицы сразу после выборов и до сих пор продолжают выходить по всей стране.

Лукашенко удерживает власть лишь благодаря невероятному по жестокости и масштабу подавлению протестующих. Нелегитимный президент отдал приказ стрелять в безоружных граждан, забрасывать их гранатами, использовать газ и водометы. Более десяти тысяч человек были арестованы. Семь погибли. Сотни были истерзаны и подверглись насилию. Это не могло случиться без прямого приказа власти.

Аресты, которые начались в Беларуси за несколько месяцев до выборов, продолжаются каждый день. Одним из первых был арестован мой муж Сергей Тихановский. Более трех месяцев Сергей незаконно удерживается в тюрьме. Вместе с ним Виктор Бабарико, Николай Статкевич, Павел Северинец, другие политики, блогеры и многие другие простые граждане республики Беларусь. Но попытка обезглавить протест бывшему президенту не помогает. Каждый день белорусы участвуют в демонстрациях, забастовках. Самые массовые марши собирают сотни тысяч человек по всей стране.

У белорусского народа три предельно простых требования: уход Лукашенко и новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа. Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой.