 

Бренд Volkswagen анонсировал новый кроссовер для США

09.09.2020, 8:15, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen готовится выпустить на американском рынке новый кроссовер.

Официальная премьера компактной модели состоится 13 октября и на данный момент известно, что автомобиль займет в линейке место ниже паркетника Tiguan. В Сети поделились записью, на которой можно частично рассмотреть новый автомобиль. Еще с прошлого года распространялись слухи относительно возможности выхода кроссовера Tarek, который предложат на рынке США.

Известно, что подобный автомобиль уже активно продается на рынке КНР, где модель получила 1,4-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 148 л.с. Кроме того, кроссовер приводится в движение 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Покупателям предложены версии с передним или полным приводом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Кравчук объяснил, при каких условиях Украина откажется от минского формата

07.07 / Названы самые высокооплачиваемые работы на «удаленке»

21.07 / Стал известен исход учебного боя между морским и воздушным десантами в Дагестане

24.08 / Белоруссия отпустила последнего задержанного в ходе протестов россиянина

02.08 / Полет двух космических туристов на МКС запланирован на конец 2021 года

21.07 / Паводок спрогнозирован в шести регионах России

24.08 / Белорусская оппозиция не сочла принципиальным вопрос о национальном флаге

05.09 / Росприроднадзор сообщил об удручающей картине на предприятиях «Норникеля»

29.06 / Китайских военных будут вакцинировать экспериментальной вакциной от COVID-19

03.07 / Роспотребнадзор заявил о высоком потенциале развития пандемии нового свиного гриппа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска