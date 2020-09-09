Бренд Volkswagen анонсировал новый кроссовер для США

09.09.2020, 8:15, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen готовится выпустить на американском рынке новый кроссовер.

Официальная премьера компактной модели состоится 13 октября и на данный момент известно, что автомобиль займет в линейке место ниже паркетника Tiguan. В Сети поделились записью, на которой можно частично рассмотреть новый автомобиль. Еще с прошлого года распространялись слухи относительно возможности выхода кроссовера Tarek, который предложат на рынке США.

Известно, что подобный автомобиль уже активно продается на рынке КНР, где модель получила 1,4-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 148 л.с. Кроме того, кроссовер приводится в движение 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Покупателям предложены версии с передним или полным приводом.