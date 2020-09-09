Новый Evo Electric получил переднеприводную систему

09.09.2020, 8:25, Новости дня

В Сети опубликовали некоторые подробности о предстоящей новинке электрокара под названием Evo Electric.

В свою очередь, модель получит передний привод и удлиненный кузов на 4 метра. Производителем ограничена предельная мощность разгона на уровне 130 км в час. При этом разогнаться до сотни электрокар Evo Electric способен за 9 секунд. Мощность встроенной силовой установки достигает 113 км в час. Кроме того, полного заряда аккумулятора достаточно чтобы преодолеть 300 километров.

На зарядку аккумулятора уходит около 8 часов, однако 40 минут достаточно для заряда до 80% батареи. Ориентировочная стоимость электрокара Evo Electric в базовой версии составляет 21,9 тысяч евро. В данной версии уже установлен климат-контроль, парктроники, а также подогрев передних кресел.