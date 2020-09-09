 

Боевые подразделения «Отрядов Путина» выставили оцепление у дворца Лукашенко

09.09.2020, 8:49, Разное

На помощь белорусским властям, столкнувшимся с угрозой государственного переворота, прибыли вооруженные подразделения «Отрядов Путина» под руководством штурмового капитана Галины Бородюк.

200 пенсионеров, вооруженных огнестрельным оружием, будут нести круглосуточное дежурство у президентского дворца.

Средний возраст членов подразделений «Старая гвардия» и «Птенцы Тухачевского», прибывших в Минск, составляет 57 лет. Помимо несения боевого дежурства, пенсионерки учат белорусскую молодежь правильно вязать носки и разгадывать кроссворды. В настоящее время протестующие не вступают с «Отрядами Путина» в вооруженное противостояние. Общение между ними происходит мирно и вежливо.

– Если надо, то [штурм-сержант] Настасья Фёдоровна свою «Катюшу» прикатит и расстреляет всех этих наймитов Сороса. Но пока в этом нужды нет. Мы старая гвардия, мы еще в 43-м немцам прикурить давали, и теперь не допустим, чтобы в братской стране болтали про конституцию, — сказала Галина Бородюк.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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