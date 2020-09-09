Названы сроки возобновления полетов из РФ в Дубай

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09.09.2020, 7:48, Новости дня

Российские авиаперевозчики возобновят полеты в Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 10 сентября, но туристы из РФ прилетали в страну и раньше эмиратскими авиакомпаниями, сообщили в генконсульстве РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.

«Вылет первого рейса российской авиакомпании из РФ в Дубай намечен на 10 сентября, однако российские туристы и резиденты эмирата уже прилетали во время пандемии в Эмираты рейсами эмиратской авиакомпании, которая раз в неделю на обратном пути из РФ после вывозного рейса забирала пассажиров до Дубая», – сообщили РИА «Новости» в консульстве.

Отмечается, что процедура прилета российских туристов в условиях мер по борьбе с коронавирусом уже опробована. 

Также в генконсульстве добавили, что авиакомпания Emirates всего сделала около девяти рейсов из РФ в Дубай после открытия границы для туристов. 

Ранее пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова сообщала, что авиакомпания с 11 сентября возобновляет полеты в Дубай, рейсы будут выполняться два раза в неделю, продажа билетов открыта на официальном сайте перевозчика. 

Напомним, Международное авиасообщение РФ постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Черногорию, Киргизию, Абхазию и Польшу.



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