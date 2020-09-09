Китай отменил международный авиасалон в Чжухае

09.09.2020, 8:48, Новости дня

Власти Китая из-за пандемии коронавируса решили отменить проведение запланированного на ноябрь в Чжухае международного авиационно-космического салона Airshow China 2020, сообщил источник в оргкомитете мероприятия.

«Только что получил новости. Шоу отменено из-за эпидемиологической ситуации», – сообщил источник ТАСС.

Официальное объявление об отмене авиасалона и возможных сроках его переноса пока не опубликовано.

Эта крупнейшая в КНР экспозиция с участием сотен компаний, в том числе широкого круга оборонных предприятий из России, проходит раз в два года в приморском городе Чжухай (южная провинция Гуандун). В этом году авиасалон планировался с 10 по 15 ноября.

Напомним, презентация российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 прошла на международном авиасалоне Airshow China 2018 в китайском городе Чжухай в ноябре 2018 года.