 

Китай отменил международный авиасалон в Чжухае

09.09.2020, 8:48, Новости дня

Власти Китая из-за пандемии коронавируса решили отменить проведение запланированного на ноябрь в Чжухае международного авиационно-космического салона Airshow China 2020, сообщил источник в оргкомитете мероприятия.

«Только что получил новости. Шоу отменено из-за эпидемиологической ситуации», – сообщил источник ТАСС.

Официальное объявление об отмене авиасалона и возможных сроках его переноса пока не опубликовано.

Эта крупнейшая в КНР экспозиция с участием сотен компаний, в том числе широкого круга оборонных предприятий из России, проходит раз в два года в приморском городе Чжухай (южная провинция Гуандун). В этом году авиасалон планировался с 10 по 15 ноября.

Напомним, презентация российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 прошла на международном авиасалоне Airshow China 2018 в китайском городе Чжухай в ноябре 2018 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Опубликовано видео перехвата самолетов-разведчиков США российским истребителем

20.08 / Захватившие власть в Мали военные призвали госслужащих вернуться на работу

08.08 / Два российских мэра заболели коронавирусом

03.08 / Венедиктов: Путин понимает, что его легитимность не в выборах и референдуме, а в том, что он наследник Победы

16.07 / Лановой предложил перенести шествие Бессмертного полка на 9 мая 2021 года

04.09 / “Шикарная женщина”, “Гармоничная”. Ставшая мамой во второй раз Джамала оголила плечи и декольте

18.08 / «Билайн» тестирует в Петербурге связь в формате 5G

28.07 / Россия и США запланировали совместные учения в районе Берингова пролива

30.07 / В Белоруссии предупредили о возможности ограничения интернета

14.08 / Зеленский: Украина заинтересована в закупке вакцины против коронавируса, которая проходит испытания в Израиле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска