Мнение: В Ливии сбили МиГ-29

09.09.2020, 8:30, Разное

Появилось некое видео, где как утверждается, записан летчик МиГ-29 ВВС ЛНА, который был сбит в неизвестное время и в неизвестном месте.

Сам летчик описывает ситуацию на русском языке, но его лицо замазано.

Официальных подтверждений, что в Ливии сбивали МиГ-29 не было.

Тем не менее в виде пилот утверждает, что машина упала в 45 километрах от аэродрома (Аль-Джуфра? Гарадабия?)

В конце видео, показан момент обнаружения пилота в пустыне ударным вертолетом Ми-24 ЛНА.

Переброшенные в Ливию МиГ-29 и Су-24 действовали с авиабазы Аль-Джуфра, осуществляя удары по войскам ПНС Ливии и Турции, внеся существенный вклад в остановку наступления Турции на Сирт. Также эти машины подозревались в нанесении ударов по турецкой инфраструктуре на авиабазе Аль-Ватия, где были уничтожены несколько турецких ЗРК и радарных систем.