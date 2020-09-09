Группу подростков в Огайо убил Йети?

09.09.2020, 8:22, Разное

В штате Огайо (США) есть целый пласт историй о загадочных волосатых существах, которые обитают в местных лесах и которых видели как в прошлые столетия, так и в более современные годы.

Самый известный предполагаемый йети из Огайо это так называемый "Монстр Минервы" или "Огромный человек". Их видели возле реки Огайо еще в 19 веке и описывали как очень крупных человекоподобных существ.

Однако лишь в 1978 году произошло событие, после которого о монстрах с реки Огайо узнали во всей стране. Это случилось в маленьком городке Минерва в августе месяце. Пожилая пара Эвелин и Хоу Кейтон отдыхала в своем доме, пока их внуки играли на улице. Вдруг дети забежали в дом и они были расстроенными и заплаканными от страха.

"Там огромный волосатый зверь! Он прячется возле гравийной ямы!", – кричали они.

Когда Кейтоны вышли наружу, они тоже увидели это существо. Оно было в высоту с высокого человека и весило на вид около 90 кг. От человека оно отличалось тем, что с ног до головы было покрыто шерстью. Существо вскоре убежало в леса, но в последующие дни Кейтоны еще несколько раз видели его прячущимся в зарослях рядом с домами людей.

Потом они увидели на холме неподалеку сразу двух таких существ, а после нечто убило их собаку – немецкую овчарку по кличке Герман. Кейтоны были уверены, что это сделали именно те твари, так как собаку со свернутой шеей они нашли в ветвях дерева, достаточно высоко над землей. Ни один местный хищник так со своей добычей не поступал.

После этого Кейтоны и другие семьи Минервы были охвачены страхом, но это было лишь начало. Существо или несколько существ стали приходить в городок по ночам, бродить по улицам, заглядывать в окна домов и стучать по стенам. Иногда они начинали кидаться камнями в стены домов.

На протяжении несколько недель все это происходило не только в Минерве, но и в нескольких других ближайших поселениях, в частности из городка Пэрис, находящегося от Минервы на расстоянии двух миль, пришло около 12 сообщений о наблюдении коренастого волосатого двуногого существа, которое бродило рядом с домами.

В конце концов люди не выдержали и все местные охотники вооружились большими ружьями и начали прочесывать леса в поисках монстра. Правда безуспешно.

Тем временем существо переместилось к фермерским поселениям, фермеры стали сообщать, что оно бродит по их полям, а однажды его увидели сидящим на крыше курятника. Потом о монстре стали сообщать автомобилисты, существо перебегало дорогу прямо перед едущими машинами.

Рассказывали, что оно обладает пронзительным криком и может отлично подражать крику женщины и плачу ребенка.

Наблюдения зверя в Минерве закончились так же внезапно, как и начались. Существа просто пропали и в последующие годы их видели лишь очень редко и не рядом с домами.

Зверь с оранжевыми глазами

Другой известный волосатый монстр из Огайо это существо по прозвищу "Оранжевые глаза", оно обитало в лесных дебрях возле водохранилища Чарльз Милл, неподалеку от города Мэнсфилд. Начиная с 1960 года многочисленные очевидцы сталкивались с ним и рассказывали о волосатом двуногом гиганте, ростом в три метра или даже выше, от которого ужасно воняло.

Но самыми страшными были его глаза – очень крупные, ярко-оранжевые и светящиеся в темноте.

Чаще всего существо видели возле дороги Рагглс-роуд, которая в те годы была популярным местечком для встречи молодых пар, отчего заслужила прозвище "Переулок влюбленных". Существо стало пугать всех, кто приезжал сюда, подбегая к их машинам, стуча в окна и даже раскачивая машины до такой степени, что чуть-чуть и перевернуло бы их.

В апреле 1968 году этого монстра разом увидела большая группа школьников, которые пошли в лес в поход с ночевкой. Школьники оказались не робкого десятка – заметив монстра рядом со своими палатками ночью, они похватали фонарики и пошли прямо к нему. Монстр очевидно не ожидал такой смелости и тут же убежал прочь.

Позже возникла легенда, что раньше существо обитало в подземных туннелях под старым кладбищем Cleveland's Riverside cemetery, но в 1940-х годах там проводились масштабные строительные работы и во время них туннели были разрушены. Из-за этого монстр вылез на поверхность и очень обозлился на людей.

Любопытно, что в районе водохранилища Чарльз Милл обитает еще один криптид, который может быть связан с Оранжевыми глазами или нет. Его описывают как водяного гуманоида с горящими глазами и у которого между пальцев перепонки.

В марте 1959 года оно вынырнуло из воды и очень сильно перепугало трех рыбаков – Денни Паттерсона, Уэйна Армстронга и Майкла Лейна. Когда они рассказали о монстре журналистам, сюда прибыла полиция и обнаружила на берегу водоема странный отпечаток, похожий на отпечаток большой ласты аквалангиста. Однако аквалангистов тут никто никогда не видел, так что тайна странного отпечатка и гуманоида так и осталась нераскрытой.

Монстр Кедрового болота

И наконец третье загадочное двуногое волосатое существо, обитающее в Огайо это так называемый Монстр из Кедрового болота (Cedar Bog Monster). Кедровое болото это обширный заповедник, недалеко от города Урбана, основанный в 1942 году и известный как первый заповедник Огайо.

Вскоре после открытия заповедника сюда стали часто приезжать туристы и они сразу же стали сообщать о причудливом обезьяноподобном существе со светящимися красными глазами.

А в 1945 году в заповедник отправилась с ночевкой группа подростков из трех человек и… бесследно пропала. Поисковики нашли их лагерь, где стояла машина и был разведен костер, рядом лежали их рюкзаки, но никаких следов подростков. Народная молва тут же приписала их исчезновение нападению красноглазого чудовища.

С тех пор заповедник огородили большим забором и просто так туда теперь не попасть. Ходят слухи, что забор поставлен не просто от нарушителей, но чтобы то самое существо не выбралось наружу и не стало бродить рядом с человеческими поселениями.