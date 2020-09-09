Освобожденный Россией Балух впал в кому после избиения в Киеве

09.09.2020, 8:15, Новости дня

Осужденный в РФ за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН Владимир Балух, которого освободили в рамках обмена с Украиной, впал в кому после избиения в Киеве, сообщила партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Мы требуем немедленного расследования и ответов на вопросы, кто напал на Владимира Балуха, и всех обстоятельств этого преступления. Мы не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды представителя нашей партии и требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел», – сообщается на сайте партии.

О том, что Белуха избили и он находится в реанимации, ранее сообщила депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

Полиция начала расследование. Пострадавший, а также другой освобожденный в рамках обмена с Россией – Роман Сущенко – собирались, по словам Порошенко, присоединиться к его партии для участия в местных выборах, которые запланированы на 25 октября.

Полиция Украины квалифицировала данное происшествие как разбой, за что виновным может грозить до 15 лет лишения свободы. Киевская прокуратура взяла дело под свой контроль

Балух в 2017 году был приговорен Раздольненским судом в Крыму к 3,5 годам лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов. Кроме того, в июле 2018 года его признали виновным в дезорганизации деятельности госучреждений: он ударил одного из сотрудников ФСИН.

В 2019 году РФ и Украина совершили исторический обмен заключенными в формате «35 на 35». Был опубликован список из 35 заключенных, которых российская сторона передала Киеву.