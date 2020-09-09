 

Малышева после возвращения из США назвала Россию «островом свободы»

09.09.2020, 8:15, Новости дня

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева, вернувшаяся недавно из США, в разговоре о новом сезоне программы «Жить здорово!» назвала Россию островом свободы.

Выпуск программы опубликован на YouTube.

«Москва и РФ сегодня выглядят островом свободы, потому что здесь приняты адекватные, соответствующие XXI веку принципы», – сказала она.

Телеведущая объяснила, что говорит о тестировании на коронавирус. Малышева отметила, в Россию спокойно пускают всех желающих после предъявления анализа на коронавирус.

«Мы пускаем в нашу страну всех, но говорим: «Предъявите анализ на коронавирус». И все, и входите спокойно», – сказала она.

Ранее Малышева заявила, что испытала счастье на улицах Москвы после возвращения из США, где она навещала сына и внуков. 

До этого телеведущая заявляла, что жители американского Нью-Йорка «парализованы страхом» из-за коронавируса, несмотря на практически полное отсутствие случаев инфекции. 



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