Малышева после возвращения из США назвала Россию «островом свободы»
09.09.2020, 8:15, Новости дня
Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева, вернувшаяся недавно из США, в разговоре о новом сезоне программы «Жить здорово!» назвала Россию островом свободы.
Выпуск программы опубликован на YouTube.
«Москва и РФ сегодня выглядят островом свободы, потому что здесь приняты адекватные, соответствующие XXI веку принципы», – сказала она.
Телеведущая объяснила, что говорит о тестировании на коронавирус. Малышева отметила, в Россию спокойно пускают всех желающих после предъявления анализа на коронавирус.
«Мы пускаем в нашу страну всех, но говорим: «Предъявите анализ на коронавирус». И все, и входите спокойно», – сказала она.
Ранее Малышева заявила, что испытала счастье на улицах Москвы после возвращения из США, где она навещала сына и внуков.
До этого телеведущая заявляла, что жители американского Нью-Йорка «парализованы страхом» из-за коронавируса, несмотря на практически полное отсутствие случаев инфекции.
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