 

За сутки в мире от COVID-19 умерло почти 2 тыс. человек

09.09.2020, 8:05, Новости дня

По данным американского Университета Джонса Хопкинса к утру 9 сентября коронавирусом в мире заразилось 27 479 047 человек (+222 тыс. человек за сутки).

Всего жертвами COVID-19 стали 893 236 человек (+1,9 тыс. человек за сутки), выздоровело 18 444 515 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 326 791. Из них умерло 189 642, излечилось – 2 359 111.

Индия находится на втором месте – сейчас там 4 280 422 заболевших, 72 775 умерших и 3 323 950 выздоровевших.

В Бразилии общее количество больных достигло 4 162 073, 127 464 человека умерли.

Четвертое место занимает Россия: 1 032 354 заболевших и 17 939 умерших. В Перу, Колумбии, ЮАР и Мексике (страна является четвертой в мире по числу летальных случаев от COVID-19 – 67 781) количество заболевших COVID-19 преодолело порог в 600 тыс.

В Испании и Аргентине – свыше 500 тыс. случаев, в Чили заболело больше 400 тыс. человек. В Иране, Великобритании, Франции, Бангладеш и Саудовской Аравии заразилось более 300 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



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