На Донбассе соблюдается режим тишины – штаб ООС

09.09.2020, 8:05, Новости дня

8 сентября во время проведения инженерных работ в тылу украинских позиций на Донбассе двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы взрывом мины. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Нарушения перемирия за 8 сентября на Донбассе не наблюдалось. С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности украинских бригад обстрелов со стороны противника также не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

Кроме того, в прифронтовых районах саперами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины разминировано почти восемь гектаров территории и передано на уничтожение 53 взрывоопасных предмета.

Также для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. Только за минувшие сутки завершены ремонтные работы 15 домов, еще на 28 объектах работы продолжаются. Всего с начала проведения операции Объединенных сил уже восстановлено 1287 домов.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 9 вересня 2020 року #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 9 вересня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.За минулу добу, 8 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів порушень домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша. Підрозділи Об’єднаних сил постійно перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступних дій противника.Вчора, під час проведення інженерних робіт в тилу наших позицій отримали бойове травмування від вибуху міни ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний.Від початку поточної доби, 9 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.У прифронтових районах саперами ДСНС України розміновано майже вісім гектарів території та передано на знищення 53 вибухонебезпечних предмети.Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу завершено ремонтні роботи 15 будинків, ще на 28 об’єктах роботи тривають. Загалом із початку проведення операції Об’єднаних сил вже відновлено 1287 будинків.Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою.Слава Україні! Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 8. September 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиков погиб еще один украинский военнослужащий.