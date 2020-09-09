Певица Алина Неволина раскрыла детали создания своего нового клипа и сингла

09.09.2020, 7:53, Разное

Ведущая музыкального канала Music Box Gold Алина Неволина (VОЛЯ) поделилась секретами создания своих композиций.

Этим летом бывшая теннисистка Алина Неволина активно занялась музыкальной карьерой и получила приглашение от музыкального канала Music Box Gold стать ведущей новой передачи Hot Box, в которой она рассказывает зрителям о самых актуальных новостях российского и зарубежного шоу-бизнеса. А совсем недавно вышел её первый сингл «Лечу», который доступен для скачивания на площадках Яндекс.Музыка, Itunes, Multiza и стремительно набирает популярность.

По словам Алины, при создании первой песни в профессиональной карьере ей было очень важно пропускать весь материал через себя.

«Мне показалось правильным начинать свой путь с текстов, которые вдохновляют, мотивируют. Помните строчку “Смерти не верю – во мне столько жизни”? Вот именно это центральный посыл», – пояснила певица VОЛЯ.

Чтобы раскрыть данную идею в клипе, было задумано «дерзкое» начало на мотоцикле, для которого модель специально научилась управлять данным видом транспорта.

«Я до этого не пробовала управлять таким транспортом. Конечно, было страшновато. Режиссер вообще хотел еще трюков разных добавить, но самые страшные и дерзкие вещи мы сделаем в новых видео. Пока я не готова еще в огненное кольцо прыгать, может, если подучусь только», – пошутила Алина.

Еще один важный сюжет в клипе связан с фотографом, проявляющем любовный интерес к главной героине. VОЛЯ пояснила, что эта линия призвана показать, что каким бы уверенным человеком ты ни был, не все пройдет по твоему сценарию, и надо быть готовым к самым разным поворотам.

«Как я уже сказала, я хочу, чтобы эта песня вдохновляла людей на то, чтобы никогда не сдаваться, двигаться к своей цели, к своей мечте. И, конечно, какого-то феминистского подтекста тут нет», – подчеркнула селебрити.