Феномен непорочного зачатия: Случаи, когда женщины беременели без контактов с мужчинами

09.09.2020, 7:53, Разное

История о девственнице Марии, которая забеременела с помощью божественного вмешательства и родила младенца Иисуса, одна из самых известных в мире. При этом большинство воспринимают ее скорее как сказку, ведь ученые выяснили, что у людей такое невозможно.

Среди животных размножение без участия мужского пола встречается в основном у беспозвоночных, это так называемый партеногенез. У позвоночных животных он встречается лишь у 70 видов, среди которых в основном рыбы и рептилии. У млекопитающих ничего подобного неизвестно.

И тем ни менее в истории встречается немало случаев, когда женщины заявляли, что беременели без какого-либо участия мужчин. Как это получилось? Может быть они просто врали? Или же в их теле и правда произошло что-то загадочное.

Американские девственницы

С 1995 по 2009 годы в США в рамках исследования репродуктивного здоровья было проведено массовое медицинское обследование почти 8 тысяч беременных женщин. И некоторые его результаты оказались весьма интересными, к примеру одна женщина из каждых 200 утверждала, что до того как она забеременела, у нее никогда не было сексуальных отношений с мужчинами.

Из 7870 обследованных женщин в возрасте от 15 до 28 лет о подобном рассказали 45 женщин. Они же уверяли, что также не использовали сперму анонимных доноров и не участвовали в ЭКО.

Впрочем, эти результаты выглядели не слишком надежными после того как оказалось, что многие из этих женщин в целом были мало осведомлены о сексуальных отношениях, так как родились в строгих религиозных семьях и их родители не беседовали с ними на тему секса и ничего не объясняли о контрацепции.

Младенец из-за пули

Это случай произошел во время американской войны за независимость. Одна из военных стычек однажды произошла на поле, рядом с которым стоял дом, где жила мать с двумя взрослыми дочерьми. И однажды в одного из солдат, стоявшего неподалеку, попала вражеская пуля. Он вскрикнул и упал на землю.

Этот момент был замечен полковым врачом, который тут же кинулся помогать несчастному. Он обнаружил, что пуля задела по касательной мошонку и повредила одно яичко. Врач кое-как зашил рану и едва он закончил, как из дома выбежала женщина и закричала, что ее дочь ранена пулей, прилетевшей с улицы и пробившей окно.

Врач оставил раненного солдата и побежал в дом, где обнаружил женщину с проникающим ранением в низу живота. Он сумел извлечь из раны часть пули и оставил женщину в удовлетворительном состоянии.

Через 8 месяцев врач проезжал по тому же району и решил зайти в этот дом и проверить, все ли в порядке с раненой женщиной. Он нашел ее не только здоровой, но и с сильно увеличенным животом, что примерно соответствовало 8-месячной беременности.

Спустя некоторое время эта женщина стала рожать и тот же врач, который теперь принимал роды, с удивлением увидел, что эта женщина девственна. Когда на свет появился ребенок, оказавшийся мальчиком, у него была небольшая опухоль в районе мошонки. Врач решил удалить ее и с еще большим изумлением увидел, что это не опухоль, а крошечный осколок от пули.

Всю эту историю врач подробно описал в своем дневнике. По всему выходило, что пуля, повредившая яичко солдата, занесла сперматозоиды в яичник женщины, когда попала ей в живот. От этого женщина и забеременела, при этом оставаясь девственницей. Но вот каким образом осколок пули образовался именно на месте мошонки младенца объяснить оказалось невозможным.

Китайская девственница

В 2019 году жительница китайского города Гуйян родила ребенка, при этом уверяя, что у нее никогда в жизни не было сексуальных контактов с мужчинами. Более того, она вообще не знала, что беременна, пока не попала в больницу с сильными болями в районе поясницы.

Врачи обследовали женщину и сообщили ей, что боли вызваны начавшимися родовыми схватками и что она вот вот родит ребенка. Женщина была в большом шоке и не сразу поверила в такой диагноз.

На протяжении предыдущих месяцев она никогда не ощущала ничего, что заставило бы ее провериться на беременность, у нее не было утренней тошноты и она не чувствовала в себе ребенка.

Не особо тактичный врач предположил, что может быть женщина была очень пьяна, когда мужчина занимался с ней сексом, поэтому она и не помнит, однако пациентка заявила, что она вообще не пьет, так как у нее аллергия на алкоголь. Кроме того по словам женщины, у нее даже никогда не было бойфрендов.

Потом женщина стала настаивать на том, чтобы врачи формально удостоверились, что она действительно девственница, а позже ей сделали кесарево и на свет появился нормальный здоровый ребенок.

Частичный партеногенез у человека

В 1995 году британские генетики сообщили о первом случае "частичного партеногенеза" у человека.

Справедливости ради, стоит сказать, что у млекопитающих и ранее иногда наблюдались случаи когда женская яйцеклетка сама по себе начинала делиться как при оплодотворении. Но все это обычно приводило лишь к возникновению доброкачественной опухоли под названием тератома.

Британские генетики изучали кровь 3-летнего мальчика, когда обнаружили, что в его клетках содержаться лишь ХХ-хромосомы (женские хромосомы), вместо обычных для мужчин ХY-хромосом. Они решили, что произошла какая-то ошибка, однако даже с помощью особо точного оборудования так и не смогли найти в крови мальчика следов Y-хромосомы.

Потом они взяли образец кожи мальчика и в нем все-таки обнаружили ХY-хромосомы. Это заставило их очень внимательно изучить ДНК этого мальчика. Как правило каждый ребенок получает Х-хромосому от своей матери и отца, но обе ХХ-хромосомы этого мальчика пришли от его матери.

По версии исследователей, этот странный случай произошел когда в организме женщины начался процесс самопроизвольного деления яйцеклетки, а вскоре в эту же яйцеклетку попал сперматозоид, после чего ребенок начал развиваться как все обычные эмбрионы.

Ребенок монахини

В 1742 году в Баварии сестра Жозефина Розенталь забеременела и была очень смущена этим явлением, как и другие монахини в их женском монастыре. Еще более странным это стало, когда специальная медицинская проверка выявила, что сестра Жозефина все еще девственница.

На 8 месяце беременности у Жозефины начались схватки и на свет появилась девочка, которую назвали Марией. Она выжила, несмотря на недоношенность, а вот сестра Жозефина вскоре после родов умерла от сильного кровотечения.

Маленькая Мария была очень слабой, но монахини сумели выходить ее и со временем стали считать ее святой, называя божественным ребенком. Когда Марии исполнилось 33 года, она внезапно заболела загадочной болезнью. Лечение не давало никаких результатов и вскоре Мария умерла. По словам монахинь, она повторила путь Иисуса Христа.

Мумифицированные останки головы Марии Розенталь и сейчас хранятся в этом монастыре, а еще немного ее высушенной крови в маленьком флаконе и прядь ее волос.

Существует легенда, что монахини специально сохранили эту кровь, потому что и Жозефина и ее дочь Мария на самом деле были внутренними гермафродитами, то есть внутри их тела могла самостоятельно оплодотвориться и развиться новая человеческая жизнь.

Есть также неподтвержденные сведения о том, что в 1950-х годах некие врачи нелегально заполучили частичку останков Марии Розенталь и провели их исследование. Они якобы выяснили, что на момент своей смерти Мария тоже была беременной и вынашивала ребенка. Может быть именно эта необычная беременность и повлияла так негативно на ее организм, отчего она скончалась.