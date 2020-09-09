Центробанк выпустил 50-страничный доклад о том, что рубль упал не из-за Навального

09.09.2020, 7:37, Разное

Банк России представил 50-страничное экономическое исследование «Подлинные причины отрицательного роста курса рубля в отдельные дни сентября 2020 года», в котором эксперты убедительно доказывают, что это произошло не из-за ситуации с Алексеем Навальным, как посчитали некоторые СМИ.

В документе объясняется, что Навальный – слишком малозначительная фигура, чтобы иметь хоть какое-то влияние на курс национальной валюты. Это подтвердили независимые социологи и политологи, включая сотрудников ВЦИОМ и гостей телевизионных ток-шоу. Реальные причины колебания курса, по мнению экономистов, кроются в общей сезонной «турбулентности» рынка и в «других объяснимых экономических причинах».

Отдельная глава в исследовании названа «Предательство, алчность, беспринципность: Навальный глазами соратников». В ней приводятся скриншоты твитов российских оппозиционеров, уличающих блогера в различных недальновидных или аморальных поступках.