В доме Легкоступовой нашли тела двух женщин

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09.09.2020, 7:20, Новости дня

В доме, где проживала умершая певица Валентина Легкоступова, обнаружили тела двух женщин, сообщили СМИ.

Полицейских вызвали жильцы дома, которые пожаловались на неприятный запах из квартиры. По словам соседей, там проживали 58-летняя женщина и ее 93-летняя мать. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вскрыли помещение и обнаружили тела, сообщил телеканал «Рен-ТВ».

Предположительно одна из женщин скончалась десять дней назад, другая – двенадцать. По данным mk.ru, 58-летняя женщина могла умереть от сердечного приступа, ее мать, прикованная к постели, скончалась спустя два дня от голода и жажды.

Напомним, исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова попала в больницу после того, как ее с пробитой головой нашла дочь.

СМИ сообщали, что Легкоступова перед инцидентом вместе с супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, несколько дней не выходила на связь, а после того, как певицу положили в больницу, ее супруг якобы пропал.

Позже сам Фирсов заявил, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, певица несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали. По данным СМИ, в настоящее время Фирсов задержан.



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