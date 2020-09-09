Дана оценка перспективам Ефремова в колонии

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09.09.2020, 7:20, Новости дня

Бывший начальник одного из исправительных учреждений рассказал, что может ждать Михаила Ефремова в колонии.

По словам экс-руководителя одной из колоний, к заключенным со статьей, как у Ефремова, обычно относятся сочувствием. «Не обязательно быть наркоманом или пьяницей. Не вовремя уснул за рулем, отвлекся – вот и ДТП. И в администрации к ним с сочувствием относятся. Если такие осужденные подают на условно-досрочное освобождение, то обычно их отпускают», – сказал бывший начальник одного из исправительных учреждений в беседе с «МК».

Он также выразил мнение, что Ефремов в исправительном учреждении может попасть на различные производства.

«Сейчас в любой колонии есть своя пекарня. Мы уже не закупаем, а выпекаем сами хлеб для нужд. Кроме того, у каждой колонии свой уклон. Кто-то выпускает печенья, томаты, кетчупы, кто-то стеклопакеты», – отметил экс-начальник исправительного учреждения.

Кроме того, Ефремову в колонии могут разрешить делать театральные постановки. «Конечно, в субботнее время это же самое то. Есть личное время с 19.00 до 21.00. Кто на гитаре идет играть, кто на баяне. В колонии это очень приветствуется. И осужденные другие с радостью идут на концерт», – добавил он.

Напомним, во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. 



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