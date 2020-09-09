Мнение: Митинг в поддержку Колесниковой в Минске

09.09.2020, 7:05, Разное

Прямо сейчас на несанкционированном митинге в Минске "в поддержку Колесниковой" идут задержания. Режим по-прежнему лютует.

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Задержания

Сама Колесникова без паспорта находится в расположении пограничного отряда на территории Гомельской области. По факту пересечения границы ведется разбирательство. Также в Минске сегодня задержали еще одно члена КС оппозиции.

Стратегия на аресты и выдворение лидеров оппозиции за рубеж, вполне прозрачна.