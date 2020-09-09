Мнение: О так невовремя подломившейся ноге Владимира Путина

09.09.2020, 6:30, Разное

В такой ситуации нынешнему российскому лидеру Владимиру Путину можно только посочувствовать чисто по-человечески. Когда-то его называли тефлоновым президентом, а соратники считали чуть ли не талисманом, приманивающим удачу. И действительно, как раз в годы его правления России поначалу фантастически повезло с мировой конъюнктурой – не только на рынках, но и в геополитике. Благодаря чему страна сумела как-то нарастить ВВП, накопить #резервы, да и вообще жить стало лучше в сравнении с «лихими» 1990-ми, хотя и не веселее.

Теперь же, словно бы в расплату за всё щедро отпущенное хорошее, началась череда неприятностей разного калибра, от масштабных до личных. В экономике – хронический застой, в геополитике – жёсткая конкуренция, в жизни – «потерянное десятилетие». А вдобавок приключилось ещё и это…

Тут надо сделать лирическое отступление и вставить небольшую ремарку о том, что у феномена «вставания с колен» и у Владимира #Путин­а как его символа было две точки опоры, две ноги. Можно сказать, внутренняя и внешняя. Первая – это всеобщая тоска по утраченному статусу нынешней России, объявившей себя преемницей #СССР, и, соответственно, жажда какого-то реванша, ради которого можно даже потерпеть невысокий – в сравнении с другими странами-лидерами – уровень жизни. Вторая – это благоприятная ситуация на рынках основных экспортных товаров России, в первую очередь нефти, газа и металлов, дававшая ресурсы и для мегапроектов, типа Сочи-2014, и для роста зарплат с пенсиями. И всё с ней было хорошо или хотя бы сносно, даже суровые кризисы 2008-09 и 2014-15 гг., когда падающие нефтяные цены заставляли вспоминать о кошмаре 1990-х, как-то рассасывались без катастрофических последствий. Нога более-менее работала, пока…

Пандемия новой коронавирусной инфекции взорвала ситуацию на рынках энергоносителей. Мир впервые увидел, что цены на #нефть могут быть отрицательными, хотя и недолго. А если вдолгую, то о трёхзначных их значениях остаётся разве что грезить в условиях, когда и 50-долларовая отметка выступает уже практически мечтой. Теперь аналитики её ждут не раньше следующего года.

И текущее падение нефтяных котировок, начавшееся без видимых причин, такую идею скорее подтверждает.

Почему это случилось именно сейчас? Объяснений можно найти массу. Просто закончилось лето, а это финиш автосезона в #США и конец сезона усиленного кондиционирования в Саудовской Аравии. Первые, очевидно, будут планово сокращать нефтепереработку ввиду снижения потребности в моторном топливе, вторые пойдут – уже пошли! – растить экспорт, естественно со скидкой к ценам. Просто распродажа в американских акциях докатилась и до товарных рынков как эхо рекомендаций сокращать риск. Просто всё больше признаков начала «второй волны» CoVID-19 в Европе и всё меньше надежд на скорое восстановление авиационных и морских перевозок. Просто всё это в совокупности с другими факторами и действиями спекулянтов опять уронило #цены.

Это не здорово для России, #бюджет которой зависит от нефтегазовой конъюнктуры на треть напрямую и наполовину косвенно. И вообще, как сказал один великий экономист, «в России… нефтегазовый комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей экономики, играет важную роль… в развитии территорий, повышении качества жизни людей». Так много, оказывается, до сих пор завязано на жижу, что…

Наши монетарные власти уже вознамерились ограничить возможность использования денег Фонда национального благосостояния для покрытия бюджетного дефицита: с 2021 года масштабы их использования в таких целях будут жёстко лимитированы суммой не более 1% ВВП в год. А российская #столица наконец-то начинает переходить на голодный паёк. Её мэр Сергей #Собянин сообщил, что Москва в этом году исчерпает резервы городского бюджета, а в следующем ей грозит нехватка средств в казне. Она, по словам градоначальника, уже недополучила 12% ожидаемых денег, или каждый восьмой #рубль, в результате чего начинает превращаться из региона-донора в регион-заёмщик.

Столица в этом бедствии не одинока. По данным Федерального казначейства, суммарный дефицит бюджетов субъектов РФ достиг 411 млрд руб. Текущая финансовая «дыра», размер которой достиг 30% от консолидированного бюджета регионов, съела весь профицит, накопленный в начале 2020 года. Все #прогнозы на будущее поводов для оптимизма не дают.

Образно говоря, опорная нога Владимира Путина, главный источник его «тефлона» – подломилась. Причём в самый неподходящий момент, когда на кону Единый день голосования, а на носу новые западные #санкции, связанные с отравлением видного оппозиционера Алексей navalny Навального. Да, это ещё не #катастрофа, но как минимум проблема. Ведь через год – выборы в Госдуму, накануне которых принято раздавать пряники населению, чтобы обеспечить нужный результат. Но теперь всё острее стоит вопрос: на какие, собственно, шиши?

Есть, конечно, старый добрый рецепт – #девальвация. Но это палка о двух концах, ведь товары инвестиционного назначения #Россия в основном покупает за рубежом и, естественно, за валюту. Также можно продолжить игру в «осаждённую крепость», но чем дальше, тем больше эти многоходовочки ведут в направлении Северной Кореи. Однако у Кима есть хотя бы внешний спонсор – #Китай. А кто возьмёт на содержание 146 млн россиян? И как много из них согласятся работать в буквальном смысле за плошку риса?

Может, при таких раскладах и вторая нога Владиимра Путина – долготерпение населения – сломается?