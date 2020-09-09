Ученые назвали шесть необходимых для головного мозга и острого ума веществ

09.09.2020, 6:17, Разное

Головной мозг нуждается в определенных питательных веществах, улучшающих его деятельность и поддерживающих оптимальную когнитивную функцию. Ученые назвали шесть необходимых главному органу ЦНС элементов, позволяющих восстановить остроту ума.

Как сообщается в статье журнала Advanced Neurotherapy, омега-3 жирные кислоты важны для поддержки функции нейронов во время старения, помогая избежать забывчивости. Благодаря докозагексагеновой кислоте (DHA), являющейся разновидностью омега-3, можно избежать воспалительных процессов в мозге, ускоряющих снижение когнитивных функций и повышающих вероятность появления деменции. Омега-3, 8 аминокислоты позволяют предотвратить возникновение депрессии и других психических расстройств. Рекомендуется больше употреблять богатые на эти вещества орехи, семечки, рыбу, морепродукты, нерафинированные растительные масла.



Специалисты советуют включить в рацион продукты, содержащие витамины группы В, с помощью которых повышается устойчивость к стрессу, улучшается настроение, снижается риск развития рака мозга. Особенно важны для нормальной умственной деятельности тиамин (В1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), пантотеновая кислота (B5), пиридоксин (B6), биотин (B7), фолат (B9) и кобаламин (B12). Они способствуют здоровью нервной системы и работе нейронов; регулируют экспрессию генов; поддерживают работу иммунной системы головного мозга. Микроэлементы входят в состав рыбы, орехов, яиц, моллюсков, бананов, грибов, брокколи, чечевицы, шпината, субпродуктов, спаржи, картофеля, курицы, сыра.



Для улучшения памяти и сохранения остроты ума необходим витамин Е. Обладающий мощными антиоксидантными свойствами данный микроэлемент предотвращает появление воспаления и снижает вероятность развития нейродегенеративных заболеваний. Витамин содержится в оливковом, кокосовом, кунжутном масле, миндале, фисташках, кедровых орехах, брокколи, зелени свеклы, тыквенных семечках.



В списке питательных для мозга веществ оказался ликопин. Жирорастворимое соединение является противораковым антиоксидантом, замедляющим процессы старения и предотвращающим разрушение и гибель клеток мозга. Если часто потреблять богатые ликопином продукты, то можно избежать возникающего в результате образования тромбов ишемического инсульта. Организм могут обеспечить ликопином помидоры, кетчуп, томатная паста, арбузы, морковь, папайя, абрикос.

Еще один важный элемент – цинк. Он позволяет избежать депрессии, защищает от повреждений нейроны, улучшает память и способность к обучению. Достаточное потребление цинка дает возможность избежать снижения когнитивных функций в преклонном возрасте, считают специалисты. Источниками вещества являются миндаль, морепродукты, нут, грибы, черный шоколад и чечевица.