 

Ученые назвали шесть необходимых для головного мозга и острого ума веществ

09.09.2020, 6:17, Разное

Головной мозг нуждается в определенных питательных веществах, улучшающих его деятельность и поддерживающих оптимальную когнитивную функцию. Ученые назвали шесть необходимых главному органу ЦНС элементов, позволяющих восстановить остроту ума.
Как сообщается в статье журнала Advanced Neurotherapy, омега-3 жирные кислоты важны для поддержки функции нейронов во время старения, помогая избежать забывчивости. Благодаря докозагексагеновой кислоте (DHA), являющейся разновидностью омега-3, можно избежать воспалительных процессов в мозге, ускоряющих снижение когнитивных функций и повышающих вероятность появления деменции. Омега-3, 8 аминокислоты позволяют предотвратить возникновение депрессии и других психических расстройств. Рекомендуется больше употреблять богатые на эти вещества орехи, семечки, рыбу, морепродукты, нерафинированные растительные масла.

Специалисты советуют включить в рацион продукты, содержащие витамины группы В, с помощью которых повышается устойчивость к стрессу, улучшается настроение, снижается риск развития рака мозга. Особенно важны для нормальной умственной деятельности тиамин (В1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), пантотеновая кислота (B5), пиридоксин (B6), биотин (B7), фолат (B9) и кобаламин (B12). Они способствуют здоровью нервной системы и работе нейронов; регулируют экспрессию генов; поддерживают работу иммунной системы головного мозга. Микроэлементы входят в состав рыбы, орехов, яиц, моллюсков, бананов, грибов, брокколи, чечевицы, шпината, субпродуктов, спаржи, картофеля, курицы, сыра.

Для улучшения памяти и сохранения остроты ума необходим витамин Е. Обладающий мощными антиоксидантными свойствами данный микроэлемент предотвращает появление воспаления и снижает вероятность развития нейродегенеративных заболеваний. Витамин содержится в оливковом, кокосовом, кунжутном масле, миндале, фисташках, кедровых орехах, брокколи, зелени свеклы, тыквенных семечках.

В списке питательных для мозга веществ оказался ликопин. Жирорастворимое соединение является противораковым антиоксидантом, замедляющим процессы старения и предотвращающим разрушение и гибель клеток мозга. Если часто потреблять богатые ликопином продукты, то можно избежать возникающего в результате образования тромбов ишемического инсульта. Организм могут обеспечить ликопином помидоры, кетчуп, томатная паста, арбузы, морковь, папайя, абрикос.

Еще один важный элемент – цинк. Он позволяет избежать депрессии, защищает от повреждений нейроны, улучшает память и способность к обучению. Достаточное потребление цинка дает возможность избежать снижения когнитивных функций в преклонном возрасте, считают специалисты. Источниками вещества являются миндаль, морепродукты, нут, грибы, черный шоколад и чечевица.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Официально представлен самый дешевый смартфон Iqoo

03.07 / Технологические новации на угольном разрезе «Кузнецкий Южный» защитят жителей Кузбасса от шума и пыли

09.08 / Бузова и Манукян обменялись роскошными подарками в честь годовщины отношений

24.07 / Мнение: Армяне и Азербайджанцы – решайте вопросы иначе

05.07 / Личное: Яркая и беременная

20.08 / Мнение: Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти?

10.08 / Онищенко встревожил словами об активизации коронавируса

11.08 / Арман Давлетяров о том, как остаться на плаву в самый сильный шторм

24.08 / Скандалы: Магомед Магомедов: «Я готов пройти полиграф»

15.07 / Как в Крыму наживаются на туристах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска