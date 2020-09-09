 

СМИ сообщили о похищении двоих россиян пиратами у берегов Нигерии

09.09.2020, 5:55, Новости дня

Пираты во вторник напали на грузовое судно в Нигерии и похитили россиян – капитана судна и члена экипажа, информирует местное издание Nigerian Tribune со ссылкой на фирму Praesidium International, обеспечивающую безопасность на море.

По данным издания, во вторник утром пираты напали на грузовое судно Water Phoenix, шедшее под флагом Либерии. Капитан и член экипажа были похищены пиратами, остальным 16 членам экипажа удалось укрыться в специально оборудованном месте и избежать похищения. Всего на борту судна было 18 человек – семь россиян и 11 филиппинцев, передает РИА «Новости».

Известно, что в момент нападения судно находилось в 34 морских милях к югу от Лагоса.

Отмечается, что посольство РФ в Нигерии проверяет информацию о возможном захвате пиратами россиян в ходе нападения на судно в Гвинейском заливе.

«О факте пиратского нападения на судно нам известно, посольство проверяет сейчас информацию о захвате именно россиян», – заявили в дипмиссии.

Напомним, в июле пираты взяли в заложники с борта танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе 13 членов экипажа, состоявшего из 19 граждан РФ и Украины. Сообщалось, что в заложники могли взять 15 человек. Посольство РФ в Нигерии проверяло данную информацию.

Позднее российские моряки, которых пираты похитили 17 июля в Гвинейском заливе с борта судна «Кюрасао трейдер», были освобождены 24 августа в Нигерии.



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