В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии

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09.09.2020, 5:55, Новости дня

Самолет с вывезенными из Сирии российскими детьми приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Самолет с российскими детьми, вывезенными из Сирии, совершил посадку на подмосковном аэродроме Чкаловский», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Там уточнили, что во время полета детей сопровождали врачи. На всех этапах эвакуации выполнялись рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава России.

«Вылет был особенно тяжелый, везли детей больных. Доставлены ребятишки с осколочными ранениями и иными повреждениями», – сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, среди прибывших в Россию есть брат и сестра 17 лет и 14 лет с ранениями, «которые они получили во время бомбежки, еще один мальчик (17 лет) также с ранениями».

Кузнецова уточнила, что в Россию доставлены девять мальчиков и шесть девочек в возрасте от двух до 17 лет, которые будут в дальнейшем направлены в Кабардино-Балкарию, Дагестан, Чечню и Астрахань.

По ее словам, сирийской стороне переданы списки с именами еще более чем 70 детей. «Надеемся, что в ближайшее время нам удастся забрать следующую группу. Благодарим Минобороны, Минздрав, МИД РФ за помощь и участие в гуманитарной миссии», – подчеркнула Кузнецова.

Напомним, 18 августа на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет Минобороны с 26 российскими детьми из Сирии.



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