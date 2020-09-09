Трамп: мы не позволим «левым экстремистам» захватить власть в стране

09.09.2020, 4:38, Новости дня

Президент Дональд Трамп в очередной раз подверг критике своего соперника-демократа Джо Байдена и «левых экстремистов» во время встречи со своими сторонниками в аэропорту города Уинстон-Салем во вторник вечером, посетив Северную Каролину уже в третий раз за чуть более чем две недели.

«Я выдвинул свою кандидатуру на переизбрание, чтобы сохранить рабочие места в стране, посадить за решетку жестоких преступников и сделать все для того, чтобы будущее принадлежало Америке, а не Китаю или другим странам», – цитирует Трампа местное издание Charlotte Observer.

Общаясь со своими сторонниками в аэропорту Смит-Рейнолдс, Трамп резко раскритиковал «воинствующих экстремистов, агитаторов и анархистов», которые угрожают жителям городов и пригородов.

«Это сторонники Байдена, и если он победит, они будут руководить правительством, – заявил Трамп, – Но мы никогда не дадим ему шанс сделать это».

Днем во вторник Трамп общался со своими сторонниками напротив маяка Джупитер недалеко от мыса Канаверал, на восточном побережье штата Флорида. Во время этого выступления Трамп объявил о продлении запрета на бурение нефтяных скважин на шельфе вдоль береговой линии Флориды.

В аэропорту Уинстон-Салема президента встретили его сторонники, а также сенаторы Том Тиллис и Линдси Грэм, бывший глава аппарата Белого дома Мик Малвейни, вице-губернатор Северной Каролины Дэн Форест и несколько конгрессменов-республиканцев.

В 2016 году Трамп выиграл выборы в Северной Каролине с перевесом почти в 4%. Однако опросы показывают, что сейчас его шансы на переизбрание в этом штате примерно равны с Джо Байденом.

В заявлении для жителей Северной Каролины, опубликованном перед приездом Трампа, Джо Байден предположил, что президент вряд ли будет говорить о пандемии коронавируса или экономике. В штате зарегистрировано почти 179 000 случаев COVID-19. Уровень безработицы составляет 8,5%, что гораздо меньше, чем это было весной, в разгар пандемии. Трамп во вторник заявил, что его политика «спасла миллионы жизней».

«Жители Северной Каролины не услышат, как президент Трамп… планирует взять вирус под контроль, они не услышат о планах безопасного перезапуска нашей экономики, или об оказании столь необходимой помощи нуждающимся рабочим, родителям и владельцам малого бизнеса», – сказал Байден. добавив, что «бесхозяйственность Трампа стоила слишком многим жителям Северной Каролины их жизней и средств к существованию, при этом расовые меньшинства пострадали больше других».

В штабе Трампа напомнили, что до начала пандемии уровень безработицы в штате составлял 3,6%, а с мая по июль в Северной Каролине было создано более 290 000 новых рабочих мест.

«Мы создали величайшую экономику в истории мира, – сказал Трамп в Уинстон-Салеме, – Мы были вынуждены закрыть ее из-за пришедшей из Китая эпидемии… Уровень безработицы снизился до 8,4%. Мы открываем (экономику). У нас будет отличный третий квартал», – пообещал президент.