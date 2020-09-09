 

В РФ изобрели непахнущие антибактериальные носки

09.09.2020, 4:28, Новости дня

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ испытают в ходе марша по пересеченной местности новые антибактериальные носки, которые не дают ногам потеть и сохраняют нейтральный запах, сообщил представитель компании-разработчика «Медь для жизни».

«Мы договорились, что Рязанскому училищу ВДВ предоставим тестовую партию наших носков. Будут проводиться сравнительные испытания – одна группа солдат наденет наше белье, вторая будет ходить в стандартном армейском. По итогам испытаний, их медики возьмут соскоб со ступней десантников и выдадут нам официальное заключение», – передает ТАСС слова представителя компании.

Он уточнил, что носки будут испытываться военнослужащими ВДВ в ходе длительного похода по лесистой местности.

По словам представителя компании-разработчика, новые носки содержат наночастицы меди, обладающие антибактериальными свойствами, поэтому ноги в носках не потеют и белье сохраняет нейтральный запах.

В компании утверждают, что медь уничтожает более 99,9% бактерий, включая коронавирус, причем медные наночастицы продолжают работать даже после многократного загрязнения тканей.

Напомним, в январе 2013 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что до конца года российская армия должна «забыть слово «портянки». В январе 2014 года Минобороны объявило о полной ликвидации портянок в российской армии.



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