Мнение: Концерт Лепса в Донецке

09.09.2020, 4:15, Разное

К вопросу о численности митингов и снимках с воздуха.

Как утверждает DonbassToday https://twitter.com/DonbassSegodnya/status/1303390147694792704 на концерт приехавшего в Донецкую Народную Республику Лепса в центре Донецке пришло 70 000 человек.

Самое мероприятие стало одним из самых крупных, если не самым крупным за последние годы Проводилось оно в честь освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков https://colonelcassad.livejournal.com/6154574.html

На двух фотографиях с квадрокоптера хорошо виден размер толпы пришедшей на концерт.

При желании, можете сопоставить с фотографиями из Минска, где заявлялось от нескольких десятков тысяч до 100-110 тыс. человек.

PS. Относительно Лепса, поклонником его творчества не являюсь, но нельзя не отметить его большую популярность в Донецке.