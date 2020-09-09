Мнение: Концерт Лепса в Донецке
09.09.2020, 4:15, Разное
К вопросу о численности митингов и снимках с воздуха.
Как утверждает DonbassToday https://twitter.com/DonbassSegodnya/status/1303390147694792704 на концерт приехавшего в Донецкую Народную Республику Лепса в центре Донецке пришло 70 000 человек.
Самое мероприятие стало одним из самых крупных, если не самым крупным за последние годы Проводилось оно в честь освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков https://colonelcassad.livejournal.com/6154574.html
На двух фотографиях с квадрокоптера хорошо виден размер толпы пришедшей на концерт.
При желании, можете сопоставить с фотографиями из Минска, где заявлялось от нескольких десятков тысяч до 100-110 тыс. человек.
PS. Относительно Лепса, поклонником его творчества не являюсь, но нельзя не отметить его большую популярность в Донецке.
Источник: Colonel Cassad
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