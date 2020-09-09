На Чернобыльской АЭС разрешили ввести в действие новое хранилище ядерных отходов

09.09.2020, 3:50, Новости дня

Госпредприятие “Чернобыльская АЭС” 7 сентября получило разрешение на введение в эксплуатацию нового хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ). Об этом сообщила пресс-служба ЧАЭС в Facebook.

Это разрешение дает АЭС возможность начать проведение “горячих” испытаний, которые предусматривают перемещение в новое хранилище 186 отработанных тепловыделяющих сборок. После обработки они будут расположены в бетонных модулях хранения, сказано в сообщении.

“Мы делаем существенный шаг, направленный на укрепление безопасности использования ядерной энергии, ведь начало работ по вводу в эксплуатацию ХОЯТ-2 позволит не только повысить уровень безопасности хранения отработанного ядерного топлива, но и активизировать работы по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС”, – сказал председатель Госинспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков.

https://www.facebook.com/ChornobylNPP/posts/1711924778961111

И.о. генерального директора госпредприятия “Чернобыльская АЭС” Владимир Песков отметил, что персонал ЧАЭС выполнил большой объем работ для получения этого разрешения, сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения 7 сентября.

По словам Пескова, все сотрудники, которые будут привлечены к проведению “горячих” испытаний, прошли подготовку и являются профессионалами своего дела

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» отримала спеціальний дозвіл на «гарячі» випробування СВЯП-2. Під час вручення дозволу Голова ДАЗВ Сергія Калашника наголосив, що отриманню дозволу передувало багато кроків. Зокрема, успішно було проведено «холодні» випробування СВЯП-2 з імітаторами відпрацьованих тепловиділяючих збірок, отримано сертифікат відповідності закінченого будівництва об'єкта від Державної архітектурної служби України, погоджено програми «гарячих» випробувань та Звіт з аналізу безпеки. Зокрема, проведення «гарячих» випробування полягатиме у переміщенні у нове сховище відпрацьованих тепловиділяючих збірок, які після обробки будуть розташовані у бетонних модулях зберігання.В.о. генерального директора ДСП «Чорнобильська АЕС» Володимир Пєсков додав, що персонал Чорнобильської станції виконав великий обсяг робіт для отримання цього дозволу. Всі працівники, які будуть залучені до проведення «гарячих» випробувань, пройшли відповідну підготовку і є професіоналами своєї справи. «ЧАЕС докладе всіх зусиль для успішного та безпечного проведення «гарячих» випробувань», – підкреслив Володимир Пєсков.Детальніше ⬇️ Posted by Державне агентство України з управління зоною відчуження on Esmaspäev, 7. September 2020

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.