Захват заложников инсценировали с детьми в тюменской школе

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09.09.2020, 3:31, Новости дня

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил проверить школу в Ишиме, где на уроке ОБЖ с детьми инсценировали захват заложников.

Инцидент произошел в школе №2 города Ишима. Актеры в костюмах террористов «взяли в заложники» учеников пятого класса прямо на уроке. Об этом в соцсетях рассказали родители школьников.

«Взяли в заложники для того, чтобы показать детям, как следует себя вести при террористических актах. По словам родителей, их никто не предупреждал о данном мероприятии. И детей, соответственно, тоже», – передает слова автора анонимной публикации Ura.ru

На ситуацию с «антитеррористическим» уроком отреагировал губернатор. «Возмущен историей, произошедшей на уроке ОБЖ в ишимской школе. Нарушение всех педагогических принципов. На детях не ставят экспериментов. Дал задание департаменту образования разобраться с этой самодеятельностью, без оглядки на должности, звания и заслуги тех, кто стал автором такой «инициативы», – написал Моор на своей странице «ВКонтакте».

В соцсетях рассказали, что одному из учеников стало плохо, его забрали из школы родители, позже ему пришлось вызвать скорую помощь. Один из пятиклассников, оказавшихся на уроке, рассказал, как мужчины в костюмах террористов хватали детей за головы и заставляли их смотреть в пол.

«У них был обычный урок технологии. Ворвались эти переодетые мужчины, сказали детям не поднимать глаз. Ну и вообще, начали вести себя как настоящие террористы. За какие-то неправильные ответы могли схватить за голову, как-то толкнуть. Многие дети от страха плакали. Одна девочка, защищая класс, кинулась одному из мужчин в маске в ноги. Мальчику, у которого проблемы с сердцем, стало плохо», – рассказали источники агенству.

По словам родителей, «террористы» в балаклавах хватали детей за шею и голову с применением силы. По данным СМИ, в роли захватчиков выступили старшеклассники, которые обучаются в кадетском классе этой же школы.



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