Дефицит бюджета США за 2020 финансовый год оценили в 16% ВВП

09.09.2020, 3:30, Новости дня

К концу 2020 финансового года (начался 1 октября 2019 года) дефицит бюджета Соединенных Штатов достигнет 16,0% ВВП США или 3,3 трлн долларов, став «самым большим с 1945 года», следует из доклада бюджетного управления Конгресса США (CBO).

По данным CBO, дефицит американского бюджета в августе увеличился на 198 млрд долларов, передает ТАСС.

«Совокупный дефицит федерального бюджета за первые 11 месяцев 2020 финансового года, по оценкам CBO, составил 3 трлн долларов, на 1,9 трлн долларов больше, чем дефицит, зарегистрированный за аналогичный период прошлого года», – говорится в докладе.

По прогнозам CBO, к концу 2020 финансового года дефицит бюджета США будет равен 16,0% ВВП или 3,3 трлн долларов, став «самым большим с 1945 года». В 2019 финансовом году дефицит бюджета США составил 984 млрд долларов.

Напомним, в июне дефицит бюджета США достиг рекордных 864 млрд долларов.

С марта власти Соединенных Штатов влили в американскую экономику порядка 3 трлн долларов. При этом в начале сентября президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса еще 300 млрд долларов на поддержку экономики.

В мае президент Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Примакова Александр Дынкин предупреждал, что к концу 2020 года госдолг США приблизится к 107% ВВП, а избыточная эмиссия денег рискует привести к финансовым пузырям, разгону инфляции, что при одновременном росте безработицы может привести к стагфляции.