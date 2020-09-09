 

Помпео: США обеспокоены репрессиями в отношении белорусских оппозиционеров

09.09.2020, 3:10, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео во вторник выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о похищении ряда известных оппозиционеров в Беларуси.

В сообщении упоминаются исчезновение члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой, а также принудительная высылка из страны членов Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

«Мы высоко ценим мужество госпожи Колесниковой и белорусского народа в мирном отстаивании своего права на избрание лидеров на свободных и справедливых выборах перед лицом неоправданного насилия и репрессий со стороны белорусских властей, в том числе жестокого избиения мирных демонстрантов… и сотни задержаний, а также увеличение количества сообщений о похищениях», – говорится в заявлении Помпео.

Госсекретарь заявил, что США совместно с партнерами и союзниками рассматривают дополнительные персональные санкции, чтобы призвать к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси.

«Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности госпожи Колесниковой и всех несправедливо задержанных людей», – подчеркнул Помпео, призвав Минск «прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, и вступить в конструктивный диалог с представителями белорусского общества».



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