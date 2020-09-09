NYT – тестировать на коронавирус в Нью-Йорке будут всех, включая мёртвых

09.09.2020, 2:55, Новости дня

Власти Нью-Йорка приняли решение тестировать на коронавирус и грипп не только живых пациентов, но и умерших, пишет американская газета The New York Times. Предполагается, что это поможет уточнить статистику по COVID-19, а также даст возможность предупредить тех, кто контактировал с заражёнными при их жизни, о необходимости пройти карантин.



Reuters

Кашель, жар, озноб — с приближением осени симптомы сами по себе не помогут отличить COVID-19 от похожих случаев гриппа, пишет американская газета The New York Times. Это означает, что регулярное тестирование на оба вируса будет иметь решающее значение — возможно, даже после того, как некоторые пациенты умерли.

По крайней мере, это действует для Нью-Йорка, где чиновники недавно объявили о расширении масштабов посмертного тестирования на коронавирус и на грипп. Согласно новым правилам, смерть, связанная с респираторными заболеваниями, которые не были подтверждены до смерти человека, должна сопровождаться тестированием на оба вируса в течение 48 часов.

«Эти правила обеспечат нам максимально точные данные о смертности, так как мы продолжаем бороться с COVID-19 во время подготовки к сезону гриппа», — заявил на прошлой неделе уполномоченный по вопросам здравоохранения штата доктор Говард Цукер.

Как сообщается в статье, умершие пациенты больниц и жители домов престарелых, а также тела, находящиеся на попечении похоронных распорядителей или медэкспертов, будут среди тех, на кого будет ориентировано последующее тестирование. Если эксперты в местном учреждении не могут провести тестирование самостоятельно, они могут попросить штат провести тест для них в его лаборатории общественного здравоохранения.

Хотя результаты этих тестов будут слишком поздними, чтобы изменить курс лечения по причине смерти пациента, они всё же могут помочь работникам здравоохранения отследить распространённость обоих видов инфекций, а также указать, следует ли предупреждать близких родственников умершего о том, что им, возможно, понадобится пройти карантин.

«Люди должны знать, кто из их окружения был болен, — сказала доктор Валери Фитцхью, патологоанатом Медицинской школы в Нью-Джерси. — Если кого-то нельзя проверить при жизни, почему бы не проверить его вскоре после смерти?»

Заблаговременное введение правил также побудит округа повысить готовность к тестированию в преддверии осени и зимы, когда сезонные вирусы, такие как грипп и респираторно-синцитиальный вирус, или RSV, имеют тенденцию проявляться особенно активно, сказала доктор Мэри Фоукс, клинический патологоанатом из госпиталя Mount Sinai в Нью-Йорке. Во многих частях страны число случаев коронавируса продолжает расти с каждым днём, и их будет всё сложнее отслеживать, когда аналогичные заболевания внесут сумятицу в общую картину. «Я думаю, к этому важно подготовиться», — сказала доктор Фоукс.

В первые дни пандемии Нью-Йорк, как и вся страна, изо всех сил старался обуздать вирус. Многие болезни остались непроверенными, в том числе у нескольких тысяч человек, смерть которых впоследствии была переквалифицирована в предполагаемые, но неподтверждённые случаи COVID-19, отмечает издание.

Многое изменилось с весны, считает Гарет Родс, заместитель суперинтенданта и специальный советник Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк и член группы правительства Эндрю Куомо по борьбе с вирусом. Сейчас в Нью-Йорке проводится около 100 тыс. тестов на коронавирус в день, при этом положительные результаты проявляются у 1% или меньше. В то время как сотни людей по-прежнему находятся в больницах по всему штату, с конца августа смерти от коронавируса за день, в среднем, измеряются однозначными числами.

Новые правила также предусматривают, что живые пациенты с симптомами гриппа или имевшие контакт с заражённым коронавирусом или вирусом гриппа должны быть протестированы на оба патогенных микроорганизма. Это снижает вероятность того, что случай будет пропущен, поясняет американская газета.

«Мы очень внимательно отслеживаем случаи летального исхода», — заявил Родс. На данный момент, добавил он, режимы тестирования на коронавирус в медицинских учреждениях Нью-Йорка довольно последовательны. «Вы не можете сейчас действительно являться больницей в Нью-Йорке без проведения тестирования», — отметил он.

Как уточняет издание, эти правила распространяются не на все случаи смерти, а лишь на те, у кого предположительно были респираторные заболевания.

Это означает, что новые правила вскрытия, вероятно, не сильно повлияют на количество случаев коронавируса, если вообще хоть что-либо изменят в статистике. По словам Родса, с момента объявления, сделанного в прошлое воскресенье, лаборатория штата ещё не получала запросов на проведение вскрытия.

Тем не менее правила могут пригодиться, если, например, смерть наступила по дороге в больницу или вскоре после прибытия, или если чрезвычайная ситуация привела к временному закрытию лаборатории, из-за чего тесты не могли быть начаты незамедлительно. Кроме того, некоторые пациенты могут умереть дома или в другом месте вне больницы или дома престарелых — там, где нет лёгкого доступа к тестам.

Ряд патологоанатомов отметили, что, хотя тестирование на коронавирус для больных пациентов практически повсеместно проводится в медицинских учреждениях в других штатах, комбинированное тестирование, включающее в себя грипп, в том числе посмертное тестирование, не так распространено и требует рассмотрения.

Многим лабораториям, скорее всего, понадобятся инвестиции в тесты, которые смогут обнаружить несколько типов патогенов одновременно. Одним из тестов, проводимых в лаборатории Уодсворт, например, является так называемая респираторная панель, которая одновременно ищет генетический материал более чем 20 типов бактерий и вирусов, включая коронавирус и несколько типов вирусов гриппа.

Некоторые эксперты предположили, что такие активные меры, как постоянное физическое дистанцирование и бдительное ношение масок, могут смягчить удар сезонного гриппа в этом году, как это, по-видимому, произошло в южном полушарии. Однако доктор Фитцхью считает, что в интересах населения «готовиться к худшему и надеяться на лучшее», заключает The New York Times.