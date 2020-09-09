Le Figaro – «велосипед сокрушает всё» — мэр Парижа объявляет войну общественному транспорту

09.09.2020, 2:55, Новости дня

Новый план дорожного движения, принятый мэрией Парижа, серьёзно затруднил передвижение по городу не только на личном, но и на общественном транспорте, констатирует Le Figaro. При этом на смену полосам для автобусов пришло множество велодорожек, что сделало велосипед единственным возможным транспортным средством во французской столице, отмечает издание. Всё это мэр Анна Идальго сделала с целью угодить своему «богемно-буржуазному электорату» в ущерб обычным горожанам, полагает газета.



Reuters

Вы решили отправиться в Париж на поезде и с багажом? «Какое безумие!» — восклицает обозреватель Le Figaro Франсуа Делетраз. Как поясняет автор, выбраться с Северного или Южного вокзалов в Париже на такси или автобусе отныне практически невозможно из-за гигантских пробок, ставших результатом нового плана дорожного движения мэрии Парижа. Та же проблема ждёт и желающих уехать из города: добраться до Лионского вокзала, например, стало практически невозможно. Настолько, что в ассоциации инвалидов советуют людям с ограниченными возможностями добираться до провинции самолётом.

Как отмечает журналист, саму мэрию подобная критика не особо беспокоит и она даже становится предметом гордости, ведь, по словам помощника мэра, цель состоит не в том, чтобы облегчить движение транспорта вокруг вокзалов, а в том, чтобы «не допустить к ним частные транспортные средства».

По убеждению обозревателя, глава города Анна Идальго решила ограничить доступ в столицу, чтобы угодить «богемно-буржуазному электорату», не желающему видеть автомобили на своей улице, но требующему, чтобы его заказ из интернет-магазина был доставлен в течение часа. Что удивительно, она «приговорила» и желающих выехать из столицы, поскольку из-за работ по благоустройству в бесконечную пробку превратился и Бульвар Орнано, по которому можно выбраться в пригород.

«В Париже, чтобы жить в черте города, теперь нужно быть молодым, здоровым и иметь хорошие ноги», — считает Делетраз. Если вы человек с ограниченными возможностями, пожилой человек, вам трудно ходить, вы родитель с двумя малышами в коляске, ремесленник, разносчик или медсестра в поликлинике, Анна Идальго советует вам: переезжайте, Париж больше не для вас, иронизирует автор. По его словам, если Жак Ширак хотел ликвидировать общественное неравенство, мэр Парижа решила изобрести его заново. «Любопытно, что это делает женщина столь левых взглядов», — замечает журналист.

Посетив недавно канал Сен-Мартен, мадам мэр подтвердила своё предвыборное обещание: избавить набережные от транспортных средств. На языке предвыборной кампании это называлось «мягким переходом к пешеходности», однако в том, как был «состряпан» новый план дорожного движения без согласования или предупреждения местных жителей и владельцев бизнеса, до которых поставщики больше не в силах добраться, не было ни тени мягкости, рассказывает обозреватель.

Самым удивительным в этой политике остаётся война с автобусами — не только экономичными, но и всё более экологически чистыми транспортными средствами, способными транспортировать тысячи людей в час, оставаясь при этом легкодоступными. «Слишком много преимуществ для потребителя», — язвительно замечает Делетраз. Всего за год новое городское благоустройство, призванное облегчить дорожное движение, только замедлило скорость движения автобусов: на самых популярных маршрутах средняя скорость движения снизилась с 10,28 км/ч до 9,8 км/ч, притом что всего несколько лет назад она составляла 13,7 км/ч.

Нежелание городской службы общественного транспорта признавать проблему заставило журналистов Le Figaro изучить вопрос более подробно на примере популярного автобусного маршрута. Как выяснило издание, с 2016-го по 2020 год путь от Монмартра до вокзала Монпарнас на автобусе № 95 стал на 18 минут длиннее. Автобус № 54 теперь проходит свой маршрут на 38 минут медленнее.

Кроме того, чтобы создать свои многочисленные велосипедные дорожки, мэрия пожертвовала выделенными полосами для общественного транспорта. При этом мэр демонстрирует пренебрежение к проблеме под предлогом того, что сеть пригородных автобусов находится в ведении Парижского региона, а не столицы. Самое главное — Идальго считает, что пассажиры автобусов не представляют её электорат, её «ядерную аудиторию», уверен автор статьи: «недостаточно молоды, недостаточно продвинуты, недостаточно интернет-зависимы, недостаточно модны, недостаточно держат нос по ветру».

Как отмечает журналист, мэрия гордится счётчиком городского велопроката, расположенным на фасаде здания городской администрации, который показывает число ежедневных пользователей сервиса, однако не думает о том, чтобы поместить рядом счётчик пользователей метро (около 500 тыс. человек в день) или автобусной сети, перевозящей по 120 тыс. пассажиров каждый день. При этом автобусы отныне вынуждены циркулировать по улице Риволи, где располагается мэрия, по единственной оставшейся полосе вперемешку с автомобилями доставки, такси и частными автомобилями. Остальная часть шоссе, шириной более 7 м, выделена для велосипедистов, а в районе сада Тюильри её ширина составляет 11 м.

По словам журналиста, ассоциации пассажиров общественного транспорта резко критикуют этот «сектантский» подход к общественному транспорту. Ситуация усугубляется отсутствием взаимопонимания и общей стратегии у городских служб, ответственных за организацию дорожного движения, и тяжёлыми условиями работы водителей общественного транспорта, признавать которые руководство городской транспортной службы не желает, отмечает обозреватель.

Таким образом, в Париже «велосипед сокрушает всё», включая общественный транспорт, замечает Делетраз. Тем временем муниципалитет, управляемый социалистами, должен отдавать предпочтение именно ему, а не «обострённому индивидуализму, воплощением которого является велосипед», — подчёркивает автор статьи.