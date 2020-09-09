Польский профессор – с поддержкой России Лукашенко может спать спокойно

09.09.2020, 2:55, Новости дня

Россия сохранит Лукашенко у власти, потому что других претендентов у неё нет, уверен польский профессор Даниэль Бочковский. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что Западная Европа не относилась серьёзно к белорусскому обществу, и сегодня она просто-напросто не знает, что делать, в то время как РФ всеми возможными способами гарантирует власть непопулярному уже президенту. Если бы РФ ему не помогла, его бы, наверное, больше не было, предполагает эксперт.



Reuters

Несмотря на то что в Белоруссии никак не утихают массовые протесты против власти Александра Лукашенко, охватившие всю страну, вероятность того, что президент Белоруссии отступит, нисколько не увеличилась. На его стороне стоит союзник в лице России, который поддерживает Лукашенко всеми возможными способами, пишет Polskie Radio.

«Сами по себе протесты не в состоянии его свергнуть. Режим сохранился, и это для него самое главное. Сначала была истерическая реакция Лукашенко, потом он отпустил ситуацию, а сейчас он проводит политику, которая ему не очень подходит. Она ближе к той поддержке, которую он получает со стороны России. Он будет пережидать время», — отметил в беседе с Polskie Radio профессор из Белостокского университета Даниэль Бочковский.

Он объясняет, что Александру Лукашенко помогла Россия, и он может и далее рассчитывать на её поддержку. Ему не найдут замену, потому что другого кандидата у россиян нет. Лукашенко силён лишь за счёт поддержки России, и он прекрасно отдаёт себе в этом отчёт. «У него есть время, эту власть у него никто не отнимет. К тому же РФ не думает о его замене кем-то другим, потому что кандидата нет. Следовательно, можно сказать, что Лукашенко — помазанник России, он находится у власти лишь по её желанию. Если бы она ему не помогла, его бы, наверное, больше не было», — отметил эксперт.

В беседе Бочковский также прокомментировал позицию стран Западной Европы, которые не предпринимают решительных действий с целью поддержки волны демонстраций белорусского общества, стремящегося сменить власть в их стране. «Западная Европа не относилась серьёзно к белорусскому обществу, причисляя его к постсоветскому пространству. Для всех большим сюрпризом стало, что там выросло гражданское общество. Сегодня страны Западной Европы просто-напросто не знают, что им делать», — подчеркнул он.

По мнению польского профессора, события 1989 года в Польше, то есть круглый стол, не имеют шанс повториться в Белоруссии. «С Александром Лукашенко круглого стола не будет, это не тот человек, который откажется от власти. Кроме того, слишком много людей из его окружения потеряют с его возможным уходом или ослаблением его власти», — резюмировал польский профессор.