Мнение: “Мы хотим в Россию”. Лукашенко о ЧВКшниках

09.09.2020, 2:45, Разное

Журналист Бабаян о том, что Лукашенко ответил на вопрос о том, что это была за история с задержанием ЧВКШников на территории Белоруссии.

В трактовке Лукашенко эта история выглядит так:

«Про ЧВК спросили, что это было. Он очень долго говорил на эту тему. Смысл такой: ему поступила информация с границы между Россией и Белоруссией, что на территорию Белоруссии заезжает автобус, в котором сидят 33 человека. Причём она поступила от водителя автобуса, который, как он сказал, не сотрудник спецслужб, не агент, ничего — просто обычный белорус. И он проявил бдительность. Лукашенко сказал наблюдать за этим человеком».

После этого лидер страны обратился к представителям спецслужб с просьбой проконтролировать их перемещения, отметил Бабаян.

«Насколько я понял, через два-три часа ему сказал руководитель КГБ, что «мы не гарантируем, что мы сможем отслеживать действия этого отряда». При этом, говорит, у нас была информация, что один из них, уроженец Гомельской области, поехал навестить своих родных. И только после этого я дал распоряжение их задержать. Их задержали, начали выяснять, кто, зачем и почему. По его словам, появилась информация о том, что они должны были лететь в Стамбул. При этом мы знаем, что они ехали по трассе и не свернули в минский аэропорт, потом они эти билеты сожгли.

Я тогда вызвал к себе руководителей спецслужб, и я тогда обратился и к Украине, и к России с просьбой прислать прокуроров, но они не приехали. И тогда я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принёс извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали «мы хотим в Россию». И, собственно, они уехали».

https://govoritmoskva.ru/news/245647/ – цинк

В конце трактовка выглядит странно. Получается, что после того как прокуроры из России не приехали, то перед ЧВКшниками отправили извиняться сына Лукашенко. А если бы прокуроры приехали, чтобы тогда было? Странная последовательность.

Также опущена роль Украины во всей этой истории, хотя вполне понятно, что Лукашенко не очень приятно вспоминать, что у него КГБ перед выборами и беломайданом, занималось совсем не тем, чем надо было заниматься.

Но главное, что эта история позитивно разрешилась. ЧВКшники вернулись домой и на Украину не попали. КГБ Белоруссии в этой истории имело очень бледный вид (глава КГБ Вакульчик уже в сентябре сменил работу), а планировавший операцию по выманиванию ЧВКшников через Белоруссии на территории Украины глава ГУР МОУ Василий Бурба лишился своего поста (обвинив окружение Зеленского в предательстве), в украинской власти до сих пор идет разбирательства, кто предатель и кто слил информацию ФСБ на фоне того, что Порошенко и его миньоны с пеной у рта отстаивают российскую версию.

В общем, мелодраматическая история с лихимии поворотами завершилась хэппи-эндом. Но разумеется осадочек от нее остался и думается ЧВКшники теперь серьезно подумают, выбирать ли Белоруссию в качестве транзитной страны для путешествия в жаркие страны.