Зеленский участвует в отборе кандидатов в местные советы – Корниенко

09.09.2020, 2:20, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский участвует в отборе кандидатов от “Слуги народа” в депутаты областных и городских советов. Об этом в интервью LB.ua сказал глава партии Александр Корниенко.

“Основных кандидатов в облсоветы, в горсоветы мы обсуждаем, и президент их тоже смотрит. Это, скажем так, не жесткий формат, что все согласовывается наверху. Регионы предлагают, мы делаем всестороннюю проверку, кого-то просим заменить по тем или иным причинам. А дальше они объясняют свою стратегию. Потому что в каждом регионе своя стратегия – что они собираются делать, куда идти”, – сказал Корниенко.

На замечание, что это не входит в полномочия президента, он сказал, что Зеленский “уделяет времени столько, сколько может выделить, учитывая стратегические вопросы в стране”.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.