 

Зеленский участвует в отборе кандидатов в местные советы – Корниенко

09.09.2020, 2:20, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский участвует в отборе кандидатов от “Слуги народа” в депутаты областных и городских советов. Об этом в интервью LB.ua сказал глава партии Александр Корниенко.

“Основных кандидатов в облсоветы, в горсоветы мы обсуждаем, и президент их тоже смотрит. Это, скажем так, не жесткий формат, что все согласовывается наверху. Регионы предлагают, мы делаем всестороннюю проверку, кого-то просим заменить по тем или иным причинам. А дальше они объясняют свою стратегию. Потому что в каждом регионе своя стратегия – что они собираются делать, куда идти”, – сказал Корниенко.

На замечание, что это не входит в полномочия президента, он сказал, что Зеленский “уделяет времени столько, сколько может выделить, учитывая стратегические вопросы в стране”.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Вора в законе Цезаря отдали под суд за похищение людей

21.07 / У станции метро в Киеве обнаружили и обезвредили две взрывчатки

02.08 / Жителям США приходят странные посылки с семенами. Власти считают, что речь идет о почтовом мошенничестве

24.06 / Младенцы на продажу: московская полиция обнаружила пятерых новорожденных без родителей

14.07 / В СБУ подтвердили задержание фигуранта дела о “пленках Лероса”

08.09 / Fitch улучшило прогноз по снижению российского ВВП

04.08 / Кабмин Украины снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты

20.07 / ВШЭ отреагировала на слова профессора Гусейнова об «освободительном» теракте 2002 года на Дубровке

04.07 / Уходящий от столкновения автомобиль сбил пешеходов в Омске

28.08 / МВД Белоруссии подтвердило задержание 50 журналистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска