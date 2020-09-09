Франция отложила переговоры о сотрудничестве с РФ по вопросам безопасности

09.09.2020, 2:20, Новости дня

Франция перенесла двухсторонние переговоры с министрами иностранных дел и обороны России, которые были запланированы на 14 сентября. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриана.

В МИД Франции отметили, что учитывая текущие обстоятельства, после переговоров с российскими властями создание франко-российского совета по сотрудничеству в области безопасности перенесли на более поздний срок.

Министр иностранных дел Франции и министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли должны были отправиться в Москву 14 сентября.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального.

Врачи клиники “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

В Институте фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене, где обнаружили следы отравляющего вещества из группы “Новичок” в образцах Навального, сегодня заявили, что не могут передавать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений секретности.

Федеральная врачебная палата Германии отклонила предложение РФ о создании совместной группы для проведения медицинской экспертизы по отравлению Навального.