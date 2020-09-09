Автоколонны снабжения сил коалиции в Ираке подверглись нападению

09.09.2020, 2:00, Новости дня

На скоростной трассе в южной части Ирака сработало самодельное взрывное устройство на пути следования автоколонны снабжения сил международной коалиции, сообщил Shafaq news. Вслед за первой атакой произошло нападение на автоколонну снабжения коалиции к северу от Багдада, сообщил телеканал Al Sumaria.

Согласно заявлению сил безопасности Ирака, к северу от Багдада сработало самодельное взрывное устройство на пути следования транспорта одной из местных компаний снабжения, работающих по контракту на коалиционные войска во главе с США. В результате двое граждан Ирака получили ранения – сотрудник службы охраны и один из водителей. Повреждены два грузовых автомобиля, передает ТАСС.

Вторая атака произошла на скоростной трассе в районе Эд-Дивании на юге Ирака. В результате взрыва погиб один из сотрудников полицейского спецназа, охранявших колонну, еще два получили ранения, информирует Shafaq news со ссылкой на силовые структуры страны.

Напомним, 23 августа стало известно, что Ирак и США договорились о выводе американских войск с территории военной базы Эт-Таджи под Багдадом из-за неоднократных обстрелов со стороны шиитских вооруженных формирований. При этом позже заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Копли уточнил, что американские войска в обозримом будущем останутся в Ираке.

20 августа президент США Дональд Трамп пообещал закончить «эти нелепые бесконечные войны». Он также отметил, что войска США «в основном вышли из Ирака». Так, по словам Трампа, в этой стране осталось «очень мало» американских военнослужащих.

В конце июля иракская военная база Эт-Таджи, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетному обстрелу. Двумя неделями ранее боевики атаковали автоколонну снабжения американской военной базы в Ираке.

12 июня Вашингтон и Багдад договорились о сокращении контингента США в Ираке.

В конце января, после очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада, в МИД РФ заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос вывода американских войск.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.