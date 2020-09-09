Разработаны новые хирургические инструменты с интеллектуальными датчиками

09.09.2020, 1:42, Новости дня

Команда ученых разработала новый класс медицинских инструментов, которые оснащены передовой системой мягкой электроники. По словам специалистов, это может значительно улучшить диагностику и лечение ряда сердечных заболеваний и состояний.

В основе хирургических инструментов растягивающиеся и гибкие матрицы электродных датчиков, а также исполнительных механизмов. Дополнительно применяется также баллонная система катетеров, датчики температуры и давления. Новая разработка способна выполнять множество функций благодаря эффективному приспособлению к мягким тканям тела.

По словам ученых, применение новой разработки может значительно сократить продолжительность инвазивных процедур и облучения пациентов рентгеновским излучением.