Тихановская просит ПАСЕ помочь Беларуси

09.09.2020, 1:40, Новости дня

Светлана Тихановская назвала ситуацию в Беларуси «абсолютно неприемлемой» и призвала к международному давлению с целью помочь стране избавиться от президента Александра Лукашенко, который, по ее словам, более Беларусь не представляет. Во время виртуального выступления перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) 8 сентября Тихановская призвала оказать международное давление, включая санкции, на Лукашенко и его правительство.

«Моя страна, моя нация, мой народ теперь нуждаются в помощи, – сказала она. – Нам нужно международное давление на этот режим, на этого человека, отчаянно цепляющегося за власть. Нам нужны санкции в отношении лиц, которые издают и исполняют преступные приказы, нарушающие международные нормы и права человека. Нам нужно немедленно освободить всех политических заключенных и начать цивилизованный диалог, чтобы найти путь для продвижения нашей страны вперед».

Тихановская обратилась к ПАСЕ от имени белорусов, которые в настоящее время являются жертвами массовых задержаний, избиений со стороны сил безопасности и явных насильственных исчезновений: «Я отказываюсь, как и миллионы белорусов, признать, что это – судьба моей страны. Я отказываюсь, как и миллионы белорусов, признать, что мир просто будет стоять и наблюдать за этими бесчисленными нарушениями прав человека, этим вопиющим пренебрежением человеческим достоинством, этим полным уничтожением любого элементарного уважения к человеческой порядочности. Я отказываюсь, как миллионы белорусов, отступить и сдаться».

Тихановская сказала представителям ПАСЕ, что «страны и партии, которые заключают сделки с Лукашенко, делают это на свой страх и риск» и не должны ожидать, что последующее демократически избранное правительство будет соблюдать договоры, «заключенные против воли [белорусов] незаконным режимом».

Тихановская баллотировалась против Лукашенко на выборах 9 августа, которые, по словам оппозиции, были сфальсифицированы. Несколько дней спустя она уехала в Литву на фоне массовых протестов и слухов, что ее должны арестовать.

В Беларуси продолжаются беспрецедентные ежедневные акции протеста, участники которых призывают Лукашенко уйти в отставку и провести новые выборы.

Выступление Тихановской в ПАСЕ произошло всего через несколько часов после того, как белорусские власти заявили, что задержали союзницу Тихановской Марию Колесникову после того, как она и двое других оппозиционных организаторов загадочным образом появились на КПП на границе с Украиной после появления сообщений о том, что они были похищены в Минске днем ранее.

Все трое входят в состав Координационного совета, добивающегося отказа Лукашенко от власти. Глава ПАСЕ Рик Дэмс недавно призвал к «всеобъемлющему национальному политическому процессу» в Беларуси для обеспечения мирного и демократического перехода власти.

Беларусь не является членом Совета Европы, но с тех пор, как ее статус наблюдателя был приостановлен в 1997 году, ассамблея продолжала поддерживать диалог с белорусскими властями и часто приглашала белорусских политиков на заседания своего комитета.

«Символично, что я выступаю сегодня здесь, в Парламентской ассамблее Совета Европы, представляя свою страну, Беларусь, которая находится прямо в географическом центре Европы. И все же, я должна выступать здесь как сторонний наблюдатель, – сказала Тихановская. – Я твердо верю, что такая ситуация продлится недолго. Белорусы сейчас борются за ценности, ради которых эта организация была создана, чтобы отстаивать права человека, демократию и верховенство закона – именно то, что нынешний режим в моей стране презирает и над чем издевается».

Тихановская, по данным агентства Reuters, заявила, что очевидные похищения членов Координационного совета оппозиции 7 сентября указывают на то, что власти пытались подавить волну протеста и запугать оппозицию. Тихановская планирует посетить Варшаву на этой неделе, чтобы провести встречи с представителями польских властей.

Тем временем Лукашенко планирует посетить Россию «в течение нескольких дней»; об этом заявил 7 сентября пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, что ранее замгоссекретаря США Стивен Биган заявил: «Одна из вещей, которая может ограничить возможности любого президента – вне зависимости от результатов [президентских выборов в США в ноябре] – по развитию сотрудничества с Россией в любой сфере, – это прямое российское вмешательство в Беларуси», – добавил он.

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от властей Беларуси незамедлительного освобождения всех задержанных участников протестных выступлений и призвал официальный Минск к прекращению насилия.

Кроме того во вторник, один из высокопоставленных представителей администрации США заявил,

что Соединенные Штаты крайне обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека после выборов в Беларуси. Он отметил, что сообщения о похищениях, насильственном изгнании или иных угрозах в адрес представителей оппозиции – это лишь некоторые из многих методов, которые белорусское правительство использует в своих попытках лишить людей свободы слова.

Соединенные Штаты, как отметил высокопоставленный представитель администрации США, работают с международными партнерами, чтобы привлечь к ответственности всех тех, кто совершает эти нарушения.