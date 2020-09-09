Белорусские оппозиционеры дали пресс-конференцию в Киеве

09.09.2020, 1:40, Новости дня

КИЕВ – Основными выразителями протестов в Беларуси являются простые люди. Об этом во время первой пресс-конференции в Киеве 8 сентября заявил исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси Иван Кравцов. Он вместе с пресс-секретарем Координационного совета Беларуси Антоном Родненковым рассказал украинской прессе историю их выдворения из страны.

Антон Родненков высказал восхищение мужеством Марии Колесниковой, которая сорвала попытку спецслужб выдворить ее из Беларуси.

По сообщениям украинской прессы 7 и 8 сентября, член президиума Кординационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая накануне была похищена неизвестными в центре Минска, не позволила насильственно вывезти себя с территории Белaруси и была задержана на границе с Украиной. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что, в отличие от двух ее соратников по Координационному совету белорусской оппозиции, Мария Колесникова не пересекала границу Белaруси и Украины.

«В пункте пропуска они проходили меры контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы», – говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«Я восхищаюсь ею, я не способен на такие поступки, потому, Мария – это лидер оппозиции, а я – пресс-секретарь», – сказал Антон Родненков.

По его словам, спецслужбы обсуждали варианты выдворения белорусских оппозиционеров в Польшу или Литву.

«Украина оставалась наилучшим среди всех вариантов у сотрудников спецслужб, куда нас можно было отправить, потому что ни в Польшу, ни в Литву нас отправить не могли, у нас с Иваном не было национальных шенгенских виз этих стран», – подчеркнул Антон Родненков. Он предположил, что «наверное, их хотели бы отправить» в эти страны – «чтобы в очередной раз показать, как Запад пытается дестабилизировать ситуацию в Беларуси».

«Я бы не судил о стадии, ситуации в Беларуси, по историям, связанным с погонями, потому что гораздо важнее, что происходит на улицах, и что думают люди», – добавил Иван Кравцов в онлайн-эфире Украинской службы «Радио Свобода».

Белорусские оппозиционеры отметили, что в настоящий момент не планировали обращаться за политическим убежищем – «пока таких планов нет», отметил Антон Родненков.

Украина будет жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать открытость границ для белорусских граждан, чтобы испортить отношения между странами. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает 8 сентября «Европейская правда».

«Несмотря на ограничения въезда иностранцев украинская граница открыта для граждан Беларуси, которые хотят пересечь ее на законных основаниях. В то же время мы будем жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для того, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами», – отметил Дмитрий Кулеба.

На своей странице в Фейсбуке глава внешнеполитического ведомства Украины подчеркнул, что «несмотря на ограничения въезда иностранцев украинская граница открыта для граждан Беларуси, которые хотят пересечь его на законных основаниях».

«В то же время мы будем жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для того, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами», – заявил Дмитрий Кулеба.

Визит в Москву – это вызов

Лидер движения солидарности «Вместе», белорусский диссидент Вячеслав Сивчик считает, что власти Лукашенко за текущий месяц не удалось сбить волну народных протестов.

«Несмотря на мощные репрессии, которые контролируются путинской Москвой, протесты продолжаются. Это показывает, что рано или поздно Лукашенко нужно будет уйти», – говорит Вячеслав Сивчик корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он называет «очень опасным» и серьезным вызовом для белорусских протестов визит Александра Лукашенко в Москву, запланированный на 14 сентября.

«Уже точно можно сказать, что Лукашенко не контролирует всю страну. Ему нужна поддержка, за которой он едет в Москву. За это он готов сдать суверенитет Беларуси и независимость», – отмечает Вячеслав Сивчик.

Он считает, что усиление власти Кремля над Беларусью отзовется новыми протестами против Александра Лукашенко.

«Сегодня можно говорить о сотнях пострадавших от режима Лукашенко, но народ не испугался репрессий и не испугается. Очень жаль, что на эти действия белорусского режима нет соответствующей реакции Запада, возможно, там просто боятся путинской России», – подчеркивает Вячеслав Сивчик.

У Киева – нейтралитет?

Политолог по вопросам международной политики Антон Кучухидзе отмечает, что официальный Киев призвал участников протестов в Минске и Александра Лукашенко к диалогу.

«Президент Зеленский в первые же дни протестов призвал стороны к диалогу, чтобы разрешить ситуацию законным способом, и белорусская власть признала, что она переборщила с силой», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что официальный Киев не может быть более активным в отношении ситуации в Беларуси.

«Минск экономический партнер Киева, особенно сейчас, когда рынок Центральной Азии закрыт Россией и наша продукция помимо Евросоюза может продаваться в Беларуси. Президенты двух страх провели два региональных форума, в Минске у нас важная площадка для переговоров по Донбассу», – подчеркнул Антон Кучухидзе.

Остаться в стороне не получится

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов говорит, что Украина осторожно выражает свое отношение к событиям в Беларуси.

«МИД отозвал посла из Беларуси для консультаций, но Украина, как страна, которая декларировала евроинтеграционное развитие и присоединение к НАТО, должна ориентироваться и на позицию Запада и, очевидно, что преследование оппозиции и силовые действия не могут остаться без внимания украинских властей», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог считает, что недостаточно активная позиция украинской власти привела к тому, что Александр Лукашенко использовал пропагандистский метод, обвиняя Украину во вмешательстве с дела Беларуси.

«Это показало нам, что остаться в стороне не получится. Отмечу предложение Петра Порошенко в эти дни – провести еще одни президентские выборы в Беларуси. Похожую идею озвучили и в Госдепартаменте США», – отмечает Александр Леонов.

Украина, по его словам, могла бы предоставить площадку для переговоров белорусской власти и оппозиции.

«Накануне событий в Беларуси было подписано соглашение о создании «Люблинского треугольника» и Украина могла бы в рамках этого образования занять активные позиции, чтобы через этот механизм приблизиться к Евросоюзу», – подчеркивает Александр Леонов.

Впрочем, он считает, что, какую линию ни повела бы нынешняя власть в Беларуси, Украина не сможет и дальше придерживаться нейтральной позиции и очевидно, что прежних отношений с Минском уже не будет.

Кроме того во вторник, один из высокопоставленных представителей администрации США заявил,

что Соединенные Штаты крайне обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека после выборов в Беларуси. Он отметил, что сообщения о похищениях, насильственном изгнании или иных угрозах в адрес представителей оппозиции – это лишь некоторые из многих методов, которые белорусское правительство использует в своих попытках лишить людей свободы слова.

Соединенные Штаты, как отметил высокопоставленный представитель администрации США, работают с международными партнерами, чтобы привлечь к ответственности всех тех, кто совершает эти нарушения.