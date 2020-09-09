Times – «в армии меня любят» — Трамп отрицает, что оскорблял военных США

09.09.2020, 1:24, Новости дня

Американский президент опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы называл погибших во время Первой мировой войны американских морпехов «простофилями». На своей пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп заверил журналистов, что относится к вооружённым силам США с уважением и солдаты отвечают ему взаимностью, пишет The Times.



Reuters

Дональд Трамп раскритиковал широко обсуждаемую в СМИ новость о том, что он якобы называл 1800 американских морских пехотинцев, погибших во время Первой мировой войны, «простофилями». По мнению президента, опубликованный The Atlantic материал, в котором содержалось это утверждение, — «мистификация, написанная парнем с чудовищной репутацией», пишет The Times.

Как поясняет издание, во время визита во Францию в ноябре 2018 года президент отменил поездку на военное кладбище. Согласно версии The Atlantic, Трамп беспокоился, что его волосы промокнут под дождём и не хотел посещать могилы «неудачников».

Представители Белого дома предложили другое объяснение случившемуся. По их словам, президент не поехал на кладбище, так как непогода не позволила его вертолёту подняться в воздух, а кортеж невозможно было организовать в столь короткий срок.

На недавней пресс-конференции глава Белого дома подчеркнул, что относится с уважением к войскам и никогда бы не стал называть их «неудачниками». При этом он предположил, что рядовой состав американской армии его обожает.

«Я не говорю, что меня любят все военные. Но солдаты любят. Руководители Пентагона, вероятно, меня недолюбливают, потому что их единственное желание — вести войны, чтобы все те замечательные компании, которые производят бомбы, самолёты и всё остальное, оставались довольны», — предположил Трамп.

«Мы выходим из бесконечных войн. Нет никого, кто уважал бы не только нашу армию, но и людей, пожертвовавших своими жизнями на службе, больше меня», — добавил американский лидер.

Отменив посещение кладбища, президент сэкономил шесть часов, которые он провёл в резиденции американского посла в Париже. Свободное время Трамп потратил на выбор произведений искусства, которые он хотел привезти в Вашингтон. Среди экспонатов оказались бюст и портрет Бенджамина Франклина, отца-основателя США, а также фигурки персонажей греческих мифов.

По данным американской прессы, в общей сложности стоимость этих предметов составила $750 тыс. Джейми Маккорт, посол США во Франции, был «поражён» требованием президента, но «не стал возражать».

Фигурки персонажей греческих мифов, созданные неаполитанским художником Луиджи Аволио в начале XX века, нашли пристанище над камином в Овальном кабинете. «Президент привёз эти прекрасные исторические экспонаты, принадлежащие американскому народу, обратно в Соединённые Штаты, чтобы они были выставлены на видном месте в Белом доме», — пояснил официальный представитель администрации Трампа Джадд Дир.