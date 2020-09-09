NBC News – «ставки предельно высоки» — американцы впервые за 100 лет голосуют во время пандемии

09.09.2020, 1:24, Новости дня

В период международного кризиса здравоохранения ставки на президентских выборах в США особенно высоки, считает NBC News. Пока кандидаты спорят о том, можно ли доверять голосованию по почте, многие избиратели и наблюдатели вспоминают, какой беспорядок творился на недавних праймериз — неработающие машины для голосования, очереди на участках, затянувшийся подсчёт, — и переживают, как бы такое вновь не повторилось.

ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии: Моё единственное, самое главное опасение — что действующий президент попытается украсть победу на предстоящих выборах.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США, кандидат в президенты от Республиканской партии: Они пытаются увести победу у республиканцев.

Ставки предельно высоки, когда две партии безостановочно спорят о том, как проводить выборы во время международного кризиса здравоохранения. Из-за коронавируса, без каких-то дополнительных уважительных причин, более 190 миллионов американцев в 44 штатах страны имеют право проголосовать по почте. В 2016 году таким образом голосовало 33 миллиона человек, что составило приблизительно четверть от всех избирателей. На этот раз это их число может быть более чем в два раза больше.

На протяжении уже нескольких месяцев президент активно участвует в кампании против голосования по почте, несмотря на то что сам когда-то отдавал голос именно таким образом. Это позволит ему подвергнуть сомнению результаты выборов, если он проиграет.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Голосование по почте неразрывно связано с мошенничеством и грубыми нарушениями.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Если все будут голосовать по почте, отправлять миллионы бюллетеней, узнать настоящие результаты голосования никогда не получится.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Мне не нравится эта неработающая схема с голосованием по почте.

В своём исследовании газета The Washington Post обнаружила лишь 372 случая манипуляций с голосами из 14,6 миллиона бюллетеней, отправленных в 2016-м и 2018 году.

ЭЛЛЕН ВАЙНТРАУБ, член Федеральной избирательной комиссии: Учёные изучили этот вопрос, юристы, правительство, демократы, республиканцы. И никто не может найти свидетельств масштабной фальсификации голосов.

Возможно, опасения президента относительно голосования по почте берут свои истоки в выборах 2016 года. Тогда, в день голосования он показал поразительно высокие результаты в «колеблющихся штатах», где шла основная битва за избирателей. К примеру, во Флориде перед днём выборов Хиллари Клинтон опережала Трампа на 247 тысяч голосов. Однако в сам день голосования Трамп победил с перевесом в 360 тысяч голосов и таким образом закрепил свои позиции в штате.

В противостоянии за голосование по почте горячей темой темой стала сама Почтовая служба США. В особенности после того, как в прошлом месяце она опубликовала срочное предупреждение десяткам штатов о том, что не может гарантировать, что все отправленные по почте бюллетени будут посчитаны. Впрочем, на слушании в конгрессе генеральный почтмейстер Луис Деджой пошёл на попятную.

ЛУИС ДЕДЖОЙ, генеральный почтмейстер США: Почтовая служба США в полной мере способна и всецело стремится предоставить бюллетени граждан в целости и сохранности и в необходимые сроки.

СТИВЕН ЛИНЧ, демократ, член палаты представителей США от штата Массачусетс: Вы вернёте машины?

ЛУИС ДЕДЖОЙ: Нет, не верну.

СТИВЕН ЛИНЧ: Не вернёте?

ЛУИС ДЕДЖОЙ: Нет.

СТИВЕН ЛИНЧ: Не вернёте. Ну вот, поехали…

ЛУИС ДЕДЖОЙ: И куда поехали?

Хаотичные предварительные выборы выявили некоторые проблемы, послужившие тревожными знаками для ноябрьского голосования.

СУРАЖ ПАТЕЛ, демократ, кандидат в члены палаты представителей от 12-го Нью-йоркского округа: Система действовала в полнейшем беспорядке.

Штату Пенсильвания понадобилось 28 дней, чтобы подсчитать голоса, отданные на предварительных выборах. В Нью-Йорке на это ушло 42 дня. В таких штатах, как Висконсин, Джорджия и Техас, были зафиксированы длинные очереди на избирательных участках, судебные постановления, вынесенные в самый последний момент, и неработающие машины для голосования.

ЖУРНАЛИСТКА: Здесь льёт как из ведра! Сколько вы уже ждёте?

СЕЧИТА МАКНЕЙР, избиратель из штата Джорджия: Часа три где-то.

ЖУРНАЛИСТКА: Вы три часа в очереди?

СЕЧИТА МАКНЕЙР: Да.

МАРСИЯ СЭДБЕРРИ, избиратель из штата Техас: Мы где-то три часа стояли в очереди. Стояли и слышали, что машины как-то барахлят. Мы не знали, может, там что-то сломалось. И из-за этого всего я подумала: ведь так, должно быть, и выглядит подавление избирателей.

ЛИЗА ПОСТХАМАС ЛАЙОНС, начальник канцелярии округа Кент, штат Мичиган: Если на президентских выборах в ноябре явка избирателей составит 69—70 процентов, то на подсчёт голосов может уйти несколько дней.

Эксперты беспокоятся, что длительное ожидание может подорвать уверенность избирателей в выборах и стать благодатной почвой для распространения дезинформации.

ЖУРНАЛИСТ: Если разрыв между кандидатами на выборах будет небольшой, поверите ли вы в такой исход?

РОНАЛЬД ВЕМЗЕЛ, избиратель, сторонник Трампа: Там голосуют по почте, а я такому абсолютно не доверяю.

ДЭВИД СТЕРКЕН, избиратель, сторонник Трампа: Хотел бы я ответить да, но где-то в глубине души есть сомнения.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2020 года.