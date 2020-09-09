 

Мнение: Ефремову дали 8 лет

09.09.2020, 1:15, Разное

Суд признал Ефремова винованым по основным пунктам обвинения.
Аргументы защиты суд признал не убедительными.
При вынесении приговора суд исходил из факта, что Ефремов вину не признал.
По итогу этой чудесной защиты имени Пашаева, Ефремов получил 8 лет колонии общего режима, хотя прокурор просил 11 лет.
Поделом.

Хотя уверен, что все 8 лет он не отсидит и будет либо амнистирован через некоторое время, либо со временем выйдет по УДО.

PS. Еще:

1. Суд взыскал с Ефремова 800 000 рублей в пользу семьи убитого им человека.
2. Суд не стал лишать Ефремова государственных наград, ссылаясь на смягчающие обстоятельства в виде наличия детей и положительных характеристик.
3. После того, как Ефремов полностью или частично отсидит свой срок, ему на 3 года запрещено вождение автомобиля.

Источник: Colonel Cassad



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