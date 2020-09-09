 

Простуда поможет защититься от гриппа?

09.09.2020, 1:10, Разное


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Новое исследование опубликовано в The Lancet Microbe. Ученые из Йельского университета проанализировали истории болезни более чем 13 тысяч пациентов с симптомами острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Они обнаружили, что если в клетках дыхательных путей присутствует риновирус, то вирус гриппа отсутствует. Эти выводы были справедливы даже для месяцев, в которые вирусы гриппа и обычной простуды проявляют одинаковую активность.

«Мы просмотрели данные, и стало очевидно, что у очень немногих людей оба вируса могут обнаруживаться в организме в одно и то же время», – сообщила доцент Эллен Фоксман (Ellen Foxman), ведущий автор исследования.

Чтобы проследить, как взаимодействуют риновирусы и вирусы гриппа в тканях, авторы исследования провели лабораторные эксперименты с клетками дыхательных путей, которые являются главной мишенью всех респираторных вирусов. Они обнаружили, что вирус гриппа не может инфицировать ткани, в которых уже есть риновирус.

«Противовирусная защита была уже включена до того, как вирус гриппа “прибывал”», – объяснила Фоксман.

Противовирусная защита заключалась в выработке белка интерферона в ответ на внедрение патогенов. Эффект такой защиты длился не менее пяти дней.

Фоксман подчеркнула, что сейчас неизвестно, оказывает ли сезонная активность вирусов, вызывающих обычные ОРВИ, на вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Чтобы установить это, требуются дополнительные исследования, которые уже начались.



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