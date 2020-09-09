 

Мнение: Почему не рухнет Беларусь

09.09.2020, 1:00, Разное

В Минске высадился пропагандистский десант из Москвы. На радостях Лукашенко много чего наговорил «свободным ушам». Начиная с того, что если Белоруссия "рухнет", следующей будет Россия.

И добавил Лукашенко: «Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя».

Если я правильно понял Лукашенко, он мыслит глобально. И не представляет ни себя без Беларуси, ни Беларусь без себя. Похоже, убежден, что Беларусь и его власть – это сиамские близнецы…. Лукашенко, видимо, в голову не приходит, что отлучение его от властных полномочий – это не конец Беларуси…

То же самое и с Россией. Россия была, есть и будет. И до Путина была, и при нем, и после него будет….

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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