 

В Донецкой области тушат пожар на мусорном полигоне – ГСЧС

09.09.2020, 0:49, Новости дня

8 сентября в Константиновке Донецкой области вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов, на ликвидацию пожара были направлены спасатели 16 отрядов ГСЧС Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

“В 17.37 был присвоен повышенный номер вызова. Площадь пожара составляет 1 га. Ближайший источник водоснабжения находится на расстоянии 1 км”, – отмечено в сообщении.

К тушению пожара привлекли 38 человек, задействовано девять единиц техники от ГСЧС.

Спасатели пытаются локализовать пожар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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