В Донецкой области тушат пожар на мусорном полигоне – ГСЧС
09.09.2020, 0:49, Новости дня
8 сентября в Константиновке Донецкой области вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов, на ликвидацию пожара были направлены спасатели 16 отрядов ГСЧС Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
“В 17.37 был присвоен повышенный номер вызова. Площадь пожара составляет 1 га. Ближайший источник водоснабжения находится на расстоянии 1 км”, – отмечено в сообщении.
К тушению пожара привлекли 38 человек, задействовано девять единиц техники от ГСЧС.
Спасатели пытаются локализовать пожар.
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