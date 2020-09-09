Названа дата подписания соглашения Израиля и ОАЭ о нормализации отношений

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09.09.2020, 0:49, Новости дня

Представители Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов 15 сентября в США при посредничестве президента США Дональда Трампа подпишут соглашение о полной нормализации отношений. Об этом 8 сентября сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации представителя Белого дома, делегацию из двух стран на церемонии подписания возглавят председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

В соответствии с заявлением, распространенным Белым домом, Израиль в обмен на нормализацию отношений откажется от провозглашения суверенитета над палестинскими территориями “и сосредоточит усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире”.

13 августа стало известно, что Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений. 29 августа Халифа бин Заид подписал указ об отмене закона от 1972 года об экономическом бойкоте Израиля.

После отмены бойкота компании и бизнесмены из ОАЭ могут заключать любые сделки с израильскими компаниями, также разрешено “ввозить, обменивать или владеть израильскими товарами и продуктами всех видов в ОАЭ и торговать ими”.

Британская телерадиокорпорация BBC отмечала, что ОАЭ и Израиль сблизились на фоне общих опасений по поводу Ирана.

1 сентября в Абу-Даби государства подписали договоренности о продвижении взаимных инвестиций и широкомасштабном сотрудничестве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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