Мининфраструктуры Украины ставит целью снизить смертность от ДТП на 30%

09.09.2020, 0:48, Новости дня

Уровень смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине остается высоким. Об этом 8 сентября во время встречи “Безопасность имеет значение” заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщила пресс-служба министерства.

“По подсчетам Всемирного банка, социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортного травматизма оцениваются почти в 70 млрд грн в год. Это примерно 2% ВВП. Я уверен, что все мы играем за одну команду и совместными усилиями сможем достичь цели. Она проста: снижение уровня смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% до 2024 года и на 50% – к 2030 году”, – отметил Криклий.

По его словами, это позволит уберечь более тысячи жизней в год.

В Мининфраструктуры разработали стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения до 2024 года. Она состоит из:

цифровизации и внедрения интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;

развития современной инфраструктуры безопасности;

создания условий и правил на рынке перевозок, исключающих пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;

долговременной масштабной кампании, призванной существенно изменить отношение общества к безопасности движения.

В Украине количество ДТП снизилось в три раза за 100 дней работы автоматической системы фиксации нарушений правил дорожного движения в местах, где установлены первые 50 камер. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.