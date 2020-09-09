Органический кофе оказался менее полезным, чем обычный

09.09.2020, 0:15, Новости дня

Во время новой работы финские и немецкие ученые провели исследование 67 проб кофе из различных регионов Бразилии и с плантаций, где производится обычная и органическая продукция.

Во время исследования обнаружилось, что кофейные зерна были хорошего качества, но в органическом кофе специалисты обнаружили меньшее содержание хлорогеновых кислот, чем в обычном.

Эксперты предполагают, что для защиты себя от различных микроорганизмов и грибков обычные кофейные деревья вырабатывают больше различных соединений. Органические деревья такой особенностью не обладают по той причине, что они растут в более комфортных условиях. К слову, органический кофе является полезным для экологии, а дополнительной чашкой напитка можно компенсировать пониженное содержание хлорогеновых кислот.