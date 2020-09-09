Эксперты рассказали, как собаки понимают человеческую речь

09.09.2020, 0:15, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что мозг собаки обрабатывает услышанное так же, как и человеческий.

Чтобы это выяснить, команда исследователей изучала мозговую активность 12 домашних собак разных пород с помощью аппарата функциональной магнитно-резонансной томографии. Во время эксперимента собаки слушали слова похвалы, которые им известны, а затем – неизвестные слова, которые были произнесены хвалебным и нейтральным тоном.

Обнаружилось, что участники эксперимента сначала обрабатывали более простые, эмоциональные сигналы, а затем – осмысливали более сложные сигналы. К слову, собаки старшего возраста различают смысл сказанного хуже и медленнее, чем молодые животные.