Эксперты рассказали, как высокое давление и диабет влияют на мозг

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09.09.2020, 0:15, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что диабет и высокое кровяное давление оказывают существенное влияние на мышление и память.

Во время исследования специалисты обработали данные 22 000 добровольцев биобанка Великобритании. Специалисты обнаружили значительные структурные изменения в сером и белом веществе мозга людей, которым диагностировали диабет и высокое давление. По словам ученых, такие пациенты хуже справлялись с когнитивными тестами. Во время этих тестов измерялась их скорость мышления и кратковременная память.

Как утверждают исследователи, обнаруженная связь сильнее наблюдается у людей в возрасте от 44 до 69 лет. Это влияние снижается после 70 лет.



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