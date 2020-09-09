Эксперты рассказали, как высокое давление и диабет влияют на мозг

09.09.2020, 0:15, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что диабет и высокое кровяное давление оказывают существенное влияние на мышление и память.

Во время исследования специалисты обработали данные 22 000 добровольцев биобанка Великобритании. Специалисты обнаружили значительные структурные изменения в сером и белом веществе мозга людей, которым диагностировали диабет и высокое давление. По словам ученых, такие пациенты хуже справлялись с когнитивными тестами. Во время этих тестов измерялась их скорость мышления и кратковременная память.

Как утверждают исследователи, обнаруженная связь сильнее наблюдается у людей в возрасте от 44 до 69 лет. Это влияние снижается после 70 лет.